Ser o estar "delulu", la filosofía que triunfa entre la generación Z

Un nuevo concepto en tendencia en TikTok, sobre todo entre la generación Z, es el denominado "delulu". A día de hoy, este hashtag tiene 5,6 billones de visualizaciones en la plataforma. El término proviene de "delusional", delirante en inglés, y fue originado entre los fandoms de la música pop coreana, K-pop, para describir los seguidores más obsesivos con los ídolos de este género. Un concepto que ha ido evolucionando hasta convertirse en algo que puede aplicarse en muchos otros aspectos del día a día, como una actitud de proyección para hacer realidad objetivos vitales. Ya que, tal y como explican en redes, la práctica "delulu" puede ayudar a que tus metas se materialicen. Así lo explica la tiktoker Juliana González en su perfil.

En este vídeo, González explica que se ha dado cuenta de que, sin saberlo, ha estado siguiendo esta filosofía durante toda su vida y dice que cree que esto le ha hecho cumplir todas sus metas. En la publicación esta usuaria explica que ser "delulu" es creer que todo es posible para uno mismo, tanto en situaciones románticas como profesionales o personales. Y asegura que "es una mentalidad que te puede llevar al éxito más fácilmente" en comparativa con personas más negativas que no ven sus objetivos como algo posible o que no se creen merecedores de estos. "Mi consejo es que siempre esperes lo mejor de la vida, de la forma más genuina posible, y esta no va a tener otra opción que dártelo", dice.

¿Por qué funciona esta práctica como clave de éxito?

Proyectar una mejor realidad puede llegar a atraer un escenario más favorable a que esta se acabe materializando. Ya que, según explican en la propia red social, ser positivo con uno mismo mejora la confianza para tomar acción y tener una actitud más optimista. Este hecho permite que nos relacionemos de mejor forma con el entorno y que, por lo tanto, las cosas por las que actuamos puedan ser más alcanzables, explican los adeptos de la filosofía "delulu".

El auge de esta mentalidad en un contexto histórico poco favorable

Medios de prestigio internacional, como The Guardian, hablan sobre esta mentalidad como una respuesta de la generación Z ante un contexto histórico complejo con poca posibilidad de perspectiva de futuro por una creciente precariedad juvenil. "Mira a tu alrededor y observa lo que están heredando los jóvenes. El planeta está en llamas, los recursos naturales se están agotando y las viviendas son inasequibles. En su posición, ¿no empezarías tú también a confiar en actos de fe audaces y aparentemente imposibles?", exponen en el diario de cabecera británico.

La importancia de mantener los pies en la tierra

Aunque la mentalidad "delulu" pueda ser muy efectiva en muchos casos, desde TikTok también se pone énfasis en la importancia de no caer en el autoengaño. Llevar a cabo esta práctica podría tener efectos negativos si se proyectan objetivos altamente improbables. Un hecho que podría llevar a la frustración de no poder alcanzar dichas metas. Así pues, es relevante que si aplicamos esta filosofía en aspectos de nuestra vida, no perdamos la noción de la realidad que nos rodea.