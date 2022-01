Resultados raros en los test de antígenos: ¿qué debo hacer en cada caso?

La sexta ola de Coronavirus y la variante Ómicron han tenido como protagonistas los test rápidos de antígenos para autodiagnóstico de Covid-19. Estos autotest han sido muy útiles para disminuir las visitas a los centros de atención primaria y evitar su colapso. Y también han servido para permitir encuentros familiares más seguros durante las fiestas navideñas.

A estas alturas, es raro encontrar a alguien que no se haya hecho una de estas pruebas en casa y aún más ahora que le Gobierno ha limitado su precio a 2,94 euros. “Más vale prevenir…”, se dicen muchas personas antes de ir a un encuentro con amigos.

Son tantos los test que se han llevado a cabo en los últimos dos meses que, como era de esperar, también se han detectado pruebas defectuosas o resultados raros que han hecho dudar a los pacientes de si estaban, o no, infectados.

En más de una ocasión, las farmacias han tenido que atender a ciudadanos que no tenían del todo claro el resultado de su test de antígenos. Líneas poco marcadas, lejos de las letras o inexistentes han generado grandes confusiones.

Resultados raros y su significado

A continuación detallaremos algunos ejemplos de resultados poco habituales e indicaremos como se debe proceder en cada caso:

Línea positiva dudosa

Este resultado es, de los que pueden generar dudas, el más común. Cuando el paciente tiene baja carga viral, la línea del positivo no aparece de primeras y parece que el test sea negativo. Pero al cabo de varios minutos, unos 15, aparece una sutil marca en la zona de la T. Si ese es tu caso, sí, tienes Covid-19. Es lo que llaman un “tímido positivo”, solo que en algunos casos tarda en aparecer en la prueba. Deberás informar de ello y asilarte durante los días que indiquen las autoridades sanitarias.

Test antígenos | NovaMás

No aparece línea de control

En algunos casos, puede pasar que la línea de control (C) no aparezca. Si esto ocurre, el test no será válido y deberás repetirlo. En este caso deberás informar a la farmacia donde lo has comprado para que pasen parte del test defectuoso y así comprobar si hay otras pruebas con el mismo error.

Línea debajo de la T

Otro resultado raro con el que nos podemos encontrar es una línea que aparezca por debajo de la ‘T’. En este caso, no está claro si se trata de un positivo o un negativo y lo mejor que puedes hacer es ir a la farmacia a preguntar, aislarte y repetir el test en busca de un resultado más esclarecedor.

Test antígenos | NovaMás

Cuándo hacerse un test de antígenos

Que las pruebas autodiagnósticas de Covid-19 hayan bajado de precio, no significa que tengamos que estar constantemente comprobando si estamos infectados. Solo si tenemos síntomas o hemos sido contacto de un positivo. Aunque un control aleatorio, de vez en cuando, tampoco está de más. Pero, ¿qué dicen las autoridades sanitarias?

Desde la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) explican que se deben hacer “durante los 7 primeros días desde la infección o en los 5 primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido”.

Esto quiere decir que si has sido contacto estrecho de un positivo, debes hacerte un test antes de que pase una semana de la posible infección. Aunque hay que recordar que si no tienes síntomas, es muy probable que salga negativo, estés o no infectado.

Desde la AEMPS también recuerdan que existe la posibilidad de obtener “resultados falsos positivos y falsos negativos” y que “siempre existe la posibilidad de que el virus esté presente y podamos transmitirlo”.

De este modo, nunca estará de más seguir las recomendaciones de salud pública: llevar mascarilla, mantener la distancia social y lavarse las manos con frecuencia.

