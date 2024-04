Qué es JOMO y por qué deberíamos admirar esta filosofía de la generación Z

En un mundo saturado de constantes distracciones digitales y una presión implacable por estar siempre conectados, la generación Z ha dado un paso adelante para redefinir cómo perciben el bienestar y la felicidad. Han creado un término que define su enfoque hacia la vida: JOMO, que significa, según describe Preply, "Joy of missing out" o, en español, "El placer de perderse algo".

A primera vista, podría parecer una contradicción en términos. ¿Cómo puede ser que alguien encuentre felicidad en perderse experiencias, eventos o tendencias populares? Sin embargo, la filosofía detrás del JOMO es profundamente significativa y revela una valiosa perspectiva sobre cómo vivir una vida plena en la era digital.

En lugar de perseguir constantemente la aprobación de los demás o caer presa de la ansiedad por no estar al día con lo último en las redes sociales, aquellos que abrazan el JOMO encuentran satisfacción en desconectarse, en disfrutar de su propia compañía y en cultivar momentos de tranquilidad y reflexión.

Chica feliz | Unsplash

¿Por qué es beneficioso el JOMO?

Una de las razones por las que deberíamos admirar esta filosofía es su enfoque en el autocuidado y la autenticidad. En un mundo donde la validación externa a menudo dicta nuestras acciones, el JOMO nos recuerda la importancia de priorizarnos a nosotros mismos, de escuchar nuestras propias necesidades y de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos.

Además, el JOMO nos invita a apreciar las pequeñas cosas de la vida. En lugar de buscar constantemente la siguiente gran experiencia o el próximo evento social, nos anima a encontrar alegría en las cosas simples: una taza de café caliente en una mañana fría, una conversación sincera con un amigo cercano o un paseo tranquilo por la naturaleza.

Conversación de amigas en la cama | Unsplash

Otro aspecto valioso del JOMO es su enfoque en la preservación del tiempo y la energía. En un mundo donde la atención es un recurso cada vez más escaso, aprender a decir no a las cosas que no nos aportan valor se convierte en una habilidad muy difícil de llevar a cabo. El JOMO nos enseña a ser selectivos en nuestras actividades y relaciones, con el fin de dedicar nuestro tiempo y energía a aquello que realmente nos importa.

Además, el JOMO puede ser visto como una forma de resistencia frente a la cultura de la comparación y el consumismo desenfrenado que a menudo prevalece en la sociedad. En lugar de medir nuestro éxito en función de nuestras posesiones materiales o nuestras interacciones en línea, el JOMO nos anima a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos y en quiénes somos en nuestro núcleo.

¿Cómo podemos practicar el JOMO?

Ayuno digital: Una de las formas más originales para practicar el JOMO es hacer un “ayuno digital”, es decir, desconectar progresivamente de las redes sociales y utilizar Internet de forma inteligente. De esta manera, evitas perder el tiempo y poder aprovecharlo en mantener tus relaciones personales.

Una de las formas más originales para practicar el JOMO es hacer un “ayuno digital”, es decir, desconectar progresivamente de las redes sociales y utilizar Internet de forma inteligente. De esta manera, evitas perder el tiempo y poder aprovecharlo en mantener tus relaciones personales. Vive el momento: Deja de vivir la vida en piloto automático y pensar siempre en el futuro. Céntrate en vivir el presente y aprovechar cada segundo, sin que el FOMO controle tu vida. De esta manera, empezarás a disfrutar del ahora.

Deja de vivir la vida en piloto automático y pensar siempre en el futuro. Céntrate en vivir el presente y aprovechar cada segundo, sin que el FOMO controle tu vida. De esta manera, empezarás a disfrutar del ahora. Prioriza tus preferencias e intereses: Detecta qué cosas son las que te hacen realmente feliz y céntrate en tus preferencias e intereses.

Detecta qué cosas son las que te hacen realmente feliz y céntrate en tus preferencias e intereses. Aprende a decir que no: Debes aprender a decir que no y, sobre todo, no culparte ni avergonzarte por ello. Está en tu derecho no querer hacer cosas y la gente de tu alrededor debe respetar tu decisión.

Debes aprender a decir que no y, sobre todo, no culparte ni avergonzarte por ello. Está en tu derecho no querer hacer cosas y la gente de tu alrededor debe respetar tu decisión. Disfruta de la soledad: Estar solo es todo un reto que mucha gente teme. Esto se debe porque al estar solos tenemos tiempo para pensar y muchas veces también nos aburrimos. La clave está en entender que esto no tiene por qué ser malo.

Chica sola | Unsplash

Qué es el FOMO, el contrario de JOMO

Además de saber qué es el JOMO, es importante conocer su contrario: el FOMO, o "Fear of missing out" (miedo a perderse algo). Mientras que el JOMO nos invita a encontrar alegría en la tranquilidad y la desconexión, el FOMO representa la ansiedad y la preocupación por no estar presente en eventos o experiencias relevantes. Si bien es natural experimentar FOMO en ocasiones, es fundamental encontrar un equilibrio saludable entre la participación activa en la vida y la apreciación de los momentos de paz y serenidad que el JOMO ofrece.