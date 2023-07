Qué hacer para no sentirte hinchada en verano

Sentirse hinchada es una situación sumamente incómoda, puesto que hace que te sientas mal contigo misma y además es difícil encontrarle solución. Más allá de que el vestido te marque barriga, lo peor de experimentar esta pesadez e hinchazón en la zona abdominal es el malestar que genera.

En verano, este problema se vuelve más frecuente debido al buen clima y las vacaciones, que propician la realización de más eventos sociales donde comemos y bebemos más de lo habitual. Si a esto le sumamos una alteración de nuestra rutina de actividad física semanal, se crea el cóctel molotov perfecto para que nuestra barriga pierda el control y las digestionesse compliquen.

No obstante, aunque parezca imposible, existen fórmulas perfectas para disfrutar de los planes veraniegos y evitar sentir el vientre hinchado. Rocío Periz, nutricionista y cofundadora de la marca de complementos naturales Be Levels, nos ha dado varios consejos para lograrlo.

Antes de una comida copiosa

Antes que nada, lo primero que debes buscar es evitar esta hinchazón. Por eso, hay que evitar cometer ciertos errores comunes el día que sepas que vas a tener una comida o cena copiosa.

"Uno de los principales errores es pensar que como vamos a cenar mucho, es mejor no desayunar ni comer o decidimos comer muy poco… Esto es un error", explica la experta, pues lo único que consigues es incrementar la ingesta y perder el control.

Por eso, es importante alimentarse bien en el resto de comidas, priorizando la ingesta de vegetales y proteínas, pues seguramente, en el evento social que tengas, los protagonistas serán los hidratos de carbono y las grasas. "Introducir proteína a lo largo del día va a calmar tu apetito. ¡No apartes la proteína de tu alimentación!", alerta Periz.

Por último, si quieres una ayuda extra, la nutricionista recomienda añadir a tu dieta principios activos naturales que pueden contribuir a desinflamarte: como la Glutamina, la raíz de jengibre o Enzimas digestivas. Estas se encuentran en la formulación del Gut Day de Be Levels, un complemento que se puede tomar antes de las comidas para evitar digestiones pesadas.

Después de una comida copiosa

Como hemos dicho al inicio del artículo, cuando el mal está hecho, poco podemos hacer, pues acabar de forma eficaz con la hinchazón es realmente complicado. Sin embargo, se puede combatir con los siguientes consejos de Rocío Periz:

● Escucha tu cuerpo al día siguiente, si has bebido y comido mucho, lo más probable es que tu cuerpo esté saturado y que no te pida comida. No comas por comer, aprovecha e introduce tés depurativos, caldos calentitos y zumo de limón con agua templada.

● Siempre que puedas, elige caldos, purés, cremas o gazpachos caseros. El efecto saciante es mayor y te ayudará a depurar y equilibrar el organismo.

Procesador de alimentos | iStock

Durante una comida copiosa

Igual que el antes y el después es importante, también lo es el durante. Lo que bebes y lo que comes será lo que te hinche al día siguiente, por lo que tratar de encontrar un pequeño equilibrio o compensación durante la comida, te será de gran ayuda.

La bebida

Esto pasa por controlar las bebidas alcohólicas. En este sentido, Periz recomienda no empezar la comida bebiendo alcohol en ayunas, pues "el cuerpo lo utilizará en primer lugar como fuente de energía y la comida se almacenará fácilmente en forma de grasa".

Además, propone ir alternando las bebidas alcohólicas con agua y así evitar beber más de la cuenta. Si bebes agua con gas, te beneficiarás de sus efectos saciantes y evitarás empacharte.

Y en cuanto a las copas, la nutricionista alerta que si mezclas con coca-cola, fanta u otros refrescos, solo conseguirás que te hinchen y dispararán tu ingesta de azúcar. Las mejores opciones, según la experta, son el cava o el champagne brut natue, el vino blanco seco, el vino tinto y la sidra natural (y no superar las dos copas).

El postre

Después de la bebida, tu peor enemigo es el postre, que suele ser un plato muy calórico. Pero eso tiene fácil solución, pues existen muchas alternativas saludables como la fruta o postres caseros.

Sin embargo, la cofundadora de Be Levels recuerda que puedes darte caprichos y que no te debes sentir culpable. "Cómelo a trocitos, mastícalos despacio, saborea y sé consciente de lo bueno que está", recomienda.

Dicho todo esto, Rocío nos recuerda que es normal es que nos sintamos un poco hinchadas al salir de nuestra rutina y que no debemos desesperarnos, pues, en la mayoría de los casos, se trata de retención de líquidos. "No temas, ¡no vas a coger grasa en una comida!", termina.