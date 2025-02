¿Qué hace el cortisol en nuestro cuerpo?

El cortisol ha ganado mala fama en los últimos años. Se le conoce como la hormona del estrés y se la culpa de casi todos los males: engorda, envejece, genera ansiedad y hasta impide que descanses bien. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a analizarlo con evidencia y desmontar los mitos.

¿Qué es el cortisol y por qué lo necesitamos?

El cortisol es una hormona que produce el cuerpo de manera natural en las glándulas suprarrenales. Su liberación está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y sigue un ritmo circadiano, es decir, fluctúa a lo largo del día. Suele alcanzar su punto más alto por la mañana y disminuir por la noche, preparando al organismo para dormir.

Estrés | Pexels

Funciones del cortisol

En la diversas funciones que el cortisol desempeña en nuestro cuerpo, las más destacadas son:

Regula el metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas.

Controla la respuesta inflamatoria e inmunológica.

Contribuye a la regulación de la presión arterial.

Es clave para la respuesta al estrés, ayudando a movilizar energía cuando la necesitamos.

Sin cortisol, simplemente no podríamos funcionar correctamente. Entonces, ¿por qué se le teme tanto?

Mitos y realidades sobre el cortisol alto

¿Tener el cortisol alto es malo siempre? No. Un aumento puntual de cortisol es normal y necesario. Si tienes un examen o un reto físico, tu cuerpo lo libera para darte energía. Lo preocupante es cuando está crónicamente elevado , lo que puede derivar en problemas de salud.

¿El cortisol engorda? No. El cortisol no engorda por sí solo. Lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre y, si el estrés es constante, favorecer el almacenamiento de grasa, sobre todo en la zona abdominal. Sin embargo, esto también depende de otros factores como la alimentación y el estilo de vida.

Grasa abdominal | Pexels

¿El cortisol impide el descanso? Depende. El cortisol sigue un ciclo natural. Si está regulado, ayuda a despertarnos y mantenernos alerta durante el día. Si está alterado, con niveles altos por la noche, sí puede afectar el sueño. Pero esto no significa que siempre sea el villano del insomnio .

¿Reducir el cortisol al mínimo es la clave para estar sano? Rotundamente no. Un cortisol demasiado bajo tampoco es bueno. Puede llevar a fatiga crónica, baja presión arterial y dificultades en la regulación del azúcar en sangre. Como con casi todo en el cuerpo, el equilibrio es la clave.

Ventajas del cortisol

Proporciona energía en momentos de estrés o urgencia.

Regula el metabolismo y el sistema inmunológico.

Contribuye a la memoria y concentración.

Mantiene estable la presión arterial.

Chica con ansiedad | iStock

Desventajas del cortisol cuando está crónicamente alto

Puede debilitar el sistema inmunológico.

Favorece el almacenamiento de grasa abdominal.

Afecta el estado de ánimo y aumenta la ansiedad.

Puede elevar la presión arterial y favorecer la resistencia a la insulina.

¿Cómo mantener un equilibrio saludable con el cortisol?

No se trata de eliminar el cortisol, sino de mantenerlo en niveles adecuados. Algunas estrategias para regularlo incluyen:

Ejercicio moderado: El movimiento ayuda a regular la liberación de cortisol. Ojo, el sobreentrenamiento puede elevarlo en exceso.

Descanso de calidad: Dormir bien permite que el cortisol siga su ritmo natural. Alimentación equilibrada: Evitar ayunos prolongados y consumir alimentos ricos en antioxidantes y omega-3.

Gestionar el estrés: Prácticas como la meditación, el yoga o simplemente desconectar del trabajo pueden ayudar a mantener el cortisol bajo control.

Tiempo de ocio y risa: Disfrutar de actividades placenteras reduce los niveles crónicos de estrés.

Demonizar el cortisol es un error. No es el enemigo, sino una herramienta imprescindible para la supervivencia. El problema no es que suba en momentos de necesidad, sino que permanezca elevado todo el tiempo. La clave está en equilibrarlo con un estilo de vida saludable, sin caer en modas que prometen eliminar el cortisol como si fuera un veneno. Porque no lo es, y sin él, simplemente, no podríamos vivir.