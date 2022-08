¿Productos menstruales gratis? La nueva ley de Escocia contra la 'pobreza de la regla'

Cada mes, las mujeres debemos invertir cierta cantidad de dinero en comprar todo aquello que requiere nuestro periodo. En algunos casos, este gasto aumenta al tener que comprar medicamentos para combatir las dolorosas molestias que provoca la menstruación. A pesar de ser algo totalmente necesario, no todas las mujeres podemos permitirnos este coste recurrente.

No debemos olvidar que estamos hablando de una condición humana natural, por lo que no elegimos si sangrar cada mes o no. Así pues, adquirir estos artículos se vuelve algo totalmente vital para nosotras, aunque no lo queramos.

Hace tan solo dos días, Escocia marcó un hito en la lucha por normalizar nuestro ciclo. Por primera vez, un país ofrecerá los productos menstruales básicos de forma gratuita, convirtiéndose en el pionero de una práctica que, en un futuro, tenemos la esperanza de que se aplique en el resto del mundo.

Qué productos menstruales serán gratuitos en Escocia

La Ley de Productos para la Regla entró en vigor este lunes, legislación en la que se declara que los tampones y compresas serán gratuitos para los escoceses. Esta región lleva tiempo luchando para lograr este final feliz, pues la propuesta fue aprobada en noviembre de 2020 de forma unánime.

Monica Lennon, la diputada del Partido Laborista, inició un movimiento histórico en 2019, promoviendo una campaña con la que buscaba combatir la llamada 'pobreza de la regla'. Lennon se basó en las estadísticas escocesas para iniciarla, ya que estas mostraron que aproximadamente un 20% de las mujeres del país vivían en una pobreza relativa y no tenían dinero para adquirir ni compresas ni tampones.

Dónde se pueden encontrar los productos gratuitos para la regla

Las mujeres escocesas ya no encontrarán estos artículos en los pasillos de los supermercados. Cuando necesiten este tipo de productos, deberán dirigirse a los edificios públicos como escuelas, universidades, bibliotecas o centros cívicos para obtenerlos. Además, se ha promovido una aplicación telefónica para facilitar la localización de los lugares más cercanos donde las personas pueden recogerlos.

Los encargados de facilitar este suministro serán los ayuntamientos y las instituciones educativas de cada zona. Anteriormente, el país invirtió millones para financiar los productos sanitarios gratuitos en los centros educativos, pero ahora la ley lo establece como una obligación para todos los lugares mencionados anteriormente.

Qué es la lucha contra la pobreza menstrual

La lucha para combatir esta pobreza busca promover un acceso igualitario a productos que son necesarios para todas. Según un informe de la OCU, el gasto medio anual de una mujer española en productos menstruales supera los 50 euros.

La pobreza menstrual afecta a un importante número de mujeres alrededor del mundo, personas que no pueden hacer frente a este gasto y por ende, no pueden mantener un ciclo higiénico y digno. No poder costear el precio las lleva a recurrir a trucos y remedios caseros para recoger el periodo que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud.

Países que luchan contra la pobreza menstrual

El camino será muy largo hasta conseguir plasmar la decisión escocesa en todas las legislaciones del mundo. A pesar de ser el único que ofrece gratuidad, hay países que han impulsado iniciativas para abaratar los costes de los productos femeninos, por ejemplo, en Canadá, India e Irlanda ya se han eliminado los impuestos.

En el caso de España, a los productos femeninos para el periodo se les suma un 10% de IVA, la llamada 'tasa tampón', porcentaje que debía ser rebajado al 4% este mismo año, pero que finalmente no presenciamos.