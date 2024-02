El producto de Amazon que necesitas si siempre se te mueren las plantas

Seguramente te ha pasado que compras una planta para tu casa y se te muere en pocos días. Parece que, hagas lo que hagas, nunca hay solución a este problema. Las riegas más o menos, las pones al sol, les echas sal y hasta las mimas. Entonces ¿por qué se te mueren tus plantas dentro de casa? No nos extraña que no encuentres respuesta porque en este caso no sería por falta de compromiso por tu parte, dejadez o despiste.

Patio andaluz lleno de flores | AdobeStock

Quizás, la causa por la que se mueren las plantas sea por un mal riego, alguna plaga que no observamos a tiempo o por situar nuestra planta en un espacio inadecuado de luz. Sin embargo, estos factores no son los únicos en comprometer la salud de la planta. Otras causas que pueden provocar la muerte de una planta son la falta de nutrientes, un sustrato inadecuado y enfermedades.

Lo que sí sabemos es que no puedes estar día y noche pendiente de tus plantas, pero tampoco quieres dejar que se te mueran. ¡No te preocupes! Porque en este artículo te traemos el producto de Amazon perfecto para ponerle remedio a este problema y que ha triunfado en las redes sociales, sobre todo en TikTok.

El producto estrella

Un problema común es que vemos la parte superior de la planta muy seca y le echamos mucha agua para hacerla revivir, pero la realidad es que, aunque se vea seca, la superficie de debajo de la planta está más que húmeda, está perfecta. Y es entonces cuando la planta se ahoga porque la has regado cuando no tocaba. Con esta herramienta, podrás ahorrarte este problema de novato.

Este producto, de tan solo 12,99 euros, es, básicamente, un medidor de humedad y te indica al instante si las plantas necesitan agua. Con esta herramienta, aparte de facilitarte la vida un montón, sabrás la cantidad de agua que necesitan y ayudará a que tus plantas crezcan sanas y fuertes.

Planta con maceta blanca | Pexels

Es muy fácil de usar. Simplemente, introduce la sonda en la tierra de la planta y verás que el dial te indica al instante si la tierra está seca o húmeda. Es muy fiable, además, porque la sonda de detección es de alta calidad y garantiza resultados muy precisos e instantáneos, que se adaptan tanto a las plantas que tienes dentro de casa como a las de fuera (en el balcón o jardín). Asimismo, al ser una sola sonda, se dañan menos las raíces y no se tiene que excavar demasiado la tierra. Tus plantas hasta lo agradecerán.

Consejos para utilizar bien el medidor

Aunque sea muy fácil de usar, es importante seguir estos consejos:

No puedes dejar el producto dentro de la tierra más de una hora. Está hecho para ponerlo un momento, ver el resultado y quitarlo rápidamente.

No utilizar en un suelo de piedras o rocas duras.