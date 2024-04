¿Es posible reducir la celulitis sin hacer dieta? Un experto en deporte asegura que sí y revela cuál es el ejercicio perfecto

¿Realmente se puede reducir la celulitis sin hacer dieta? Adelantamos que sí. Según la Sociedad Española de Medicina Interna, la celulitis se produce por la acumulación de grasa de forma irregular en la zona de las caderas, abdomen y piernas.

Tipos de celulitis

La celulitis puede ser de 3 tipos:

Dura: Se da principalmente en jóvenes. La piel es dura y con apariencia rugosa y con hoyuelos.

Blanda: Aparece a partir de los 35 años. La piel es flácida y es más habitual en brazos, espalda y abdomen.

Edematosa: Aparece en mujeres de entre 20 y 40 años por retención de líquidos.

¿El peso influye en la celulitis?

Como hemos visto, la celulitis es producto de una acumulación de grasa, pero el peso no es determinante. Lo realmente importante es la composición corporal, que está condicionada por cuánta grasa tenemos y cuánta masa muscular.

Seguro que conoces tanto a mujeres con exceso de peso que tienen celulitis como a mujeres muy delgadas, que también tienen celulitis. De hecho, algunas mujeres con sobrepeso tienen menos celulitis que muchas mujeres delgadas.

El peso influye si viene dado por una mala alimentación y por no hacer ejercicio físico. Es este estilo de vida lo que lleva a acumular grasa. Afecta por ello a todo tipo de mujeres.

Es por ello que puedes mantener tu mismo peso y la misma alimentación, al mismo tiempo que reduces la celulitis si realizas el entrenamiento adecuado.

Piernas de mujer | Pexels

Ejercicios para reducir la celulitis

El ejercicio físico tiene que enfocarse en mejorar la composición corporal. Hablamos de favorecer la oxidación de las grasas e incentivar el aumento de masa muscular.

Seguro que te has fijado en que las mujeres que entrenan con frecuencia tienen poca o nada celulitis. En ello influye la genética, el entrenamiento y la alimentación, por lo que no todas las personas pueden llegar a eliminarla por completo. Pero de lo que no hay duda es de que el entrenamiento es uno de esos pilares fundamentales para mejorarla.

El entrenamiento contra la celulitis tiene que incluir ejercicio de fuerza y ejercicio cardiovascular. Uno de los grandes errores cuando se quiere perder grasa es empezar con ejercicio aeróbico, como correr o pedalear en una bicicleta estática. No quiere decir que ello sea negativo, sino que no es el mejor camino para conseguir ese objetivo.

El ejercicio físico imprescindible contra la celulitis es el entrenamiento de fuerza, porque aporta los siguientes beneficios:

Aumenta el volumen muscular, dándole la tonicidad que nos gusta.

Eleva el metabolismo basal, porque a mayor cantidad de músculo, mayor consumo energético.

Favorece la quema de grasa: No se puede quemar grasa de forma localizada pero sí se ha visto que fortalecer la musculatura ayuda ligeramente a la quema de grasa de esa zona. Todo ello siempre y cuando sea un entrenamiento completo y no sólo de determinados músculos.

En definitiva, las mancuernas, barras o las máquinas de fuerza tienen que estar sí o sí en tu rutina semanal.

Mujer haciendo ejercicio físico | Pexels

¿El ejercicio aeróbico funciona contra la celulitis?

El combo más efectivo es combinar fuerza y resistencia. Una vez que ya tienes la rutina de entrenar fuerza todas las semanas, será el momento de incluir ejercicio de resistencia. Esto último nunca supondrá dejar el de fuerza. Al sumar este entrenamiento conseguiremos los siguientes beneficios:

Aumento del gasto calórico y, por lo tanto, de la quema de grasa.

Mayor flujo sanguíneo.

Reducción de la retención de líquidos.

Platos saludables | Unsplash

Alimentación y celulitis

Evidentemente, la alimentación es un factor importante en la acumulación de grasa. Todo lo que te cuides va a ser bueno para reducir la celulitis, pero puedes centrarte en mejorar tus hábitos de ejercicio. Además de mejorar tu celulitis va a mejorar tu estado de salud físico y mental.