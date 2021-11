¿Pensando en divorciarte? Esto es lo que debes saber antes

En 2020 hubo un total de 77.200 divorcios en España, un 15,8% menos que el año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De todos ellos, 62.738 fueron de mutuo acuerdo, mientras que 14.462 fueron contenciosos. En el caso de las separaciones y divorcios con hijos, la custodia compartida fue otorgada en el 41,4% de los casos.

El INE señala, además, que la duración media de los matrimonios en España es de 16,5 años. Las cifras indican que si bien cada vez son más los matrimonios que se divorcian de mutuo acuerdo y pactan la custodia compartida de los hijos, existen todavía aquellos que no llegan a un acuerdo en los términos del divorcio y necesitan recurrir a la justicia. Sea cual sea tu caso, si tienes pensado divorciarte hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta antes de iniciar los trámites.

¿Qué diferencia hay entre separación y divorcio?

La separación implica el cese de la convivencia de los cónyuges, pero no la disolución del vínculo matrimonial. Esto significa que si optamos por la separación no podremos volver a casarnos y, al no disolverse el matrimonio, los cónyuges mantienen el derecho a decidir en temas médicos o derechos de propiedad, además de que seguirán manteniendo las deudas del otro.

Hoy en día la separación legal no es habitual en España (tampoco es necesaria para divorciarse), pero puede ser una opción interesante si crees que existe posibilidad de reconciliación o si vuestra situación financiera no os permite, de momento, asumir un divorcio. En cuanto a la custodia y manutención de los hijos, la separación y el divorcio funcionan de forma equivalente.

¿Cuánto cuesta un divorcio?

Depende. Si el proceso es contencioso, el divorcio puede costar entre 1.200 y 1.800 €, mientras que si es de mutuo acuerdo el precio oscilará entre 700 y 1.000 €. Cada cónyuge se encargará de sus propios gastos y de la mitad de los que se generen por los bienes gananciales (aquellas propiedades de ambos).

En el caso de los divorcios de mutuo acuerdo, pasará un mes y medio hasta la cita para ratificar el convenio regulador y aproximadamente un mes hasta que el juez emita la sentencia de divorcio, aunque estas cifras varían en función del juzgado. Ocurre lo mismo con los divorcios contenciosos, cuya resolución puede oscilar entre 6 y 15 meses en función de las particularidades de cada caso.

¿Puedo acceder al divorcio exprés?

A partir de 2005, existe la posibilidad de recurrir al divorcio exprés, que nos costará entre 200 y 400 €. Nuestro abogado se encargará de redactar el convenio regulador que desglose cada uno de los aspectos de la disolución del matrimonio y tendremos el divorcio en 48 horas, ya que no hará falta recurrir a la vía judicial y podrá hacerse ante notario siempre que sea de mutuo acuerdo.

¿Qué diferencia hay entre pensión alimenticia y pensión compensatoria?

Cada vez son más las parejas que llegan a acuerdos de divorcio en que comparten al 50% la custodia de los hijos y los gastos derivados, mientras que cada uno se hace cargo de los suyos propios. Pero esto no siempre es posible, y es cuando se establecen una pensión alimenticia o una pensión compensatoria, que son dos conceptos diferentes pese a que mucha gente los confunde. La pensión alimenticia garantiza la alimentación y manutención de los menores, mientras que la compensatoria sirve para que si uno de los dos cónyuges tiene una situación económica mucho peor que el otro, este compense en parte esta diferencia.

Si estás pensando en divorciarte, es importante que estudies bien cuál es vuestra situación económica y establecer una pensión satisfactoria para ti y para tus hijos en el caso de que sea necesario. Siempre que no exista un acuerdo, es interesante consultar a un abogado y, si lo considera, iniciar un divorcio contencioso para que sea el juez quien dictamine los pormenores de la pensión.

¿Y si no hay acuerdo?

Acabará decidiendo un juez, y en el caso de que haya hijos, este siempre antepondrá los intereses de los menores a los de los cónyuges. Pese a que existen numerosas modalidades para establecer un régimen de visitas y de manutención –ya que este siempre depende de las particularidades de cada caso: horario laboral, lugar de residencia, etc.–, cada vez son más los magistrados que recomiendan que los menores puedan estar al 50% con los dos cónyuges siempre que sea posible.

