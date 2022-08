¿Es peligroso que salga humo del cabello cuando lo están planchando? Esto es lo que significa

Muchas mujeres utilizan la plancha de pelo cada día para dejar su cabello perfecto de forma rápida y sencilla. Aun así, muchas veces, puede sorprendernos el hecho de ver cómo sale humo de la plancha. Esto se puede deber a varios motivos que te vamos a explicar.

La razón por la que sale humo de la plancha

En primer lugar, queremos que sepas que no es peligroso, que salga humo de la plancha. No significa que te estés quemando el pelo. Uno de los motivos por lo que esto sucede es por pequeñas impurezas o residuos en la superficie de la plancha, aunque no es lo habitual.

Lo más probable es que la plancha esté ligeramente húmeda y el humo sea provocado por la evaporación del agua al calentarla.

Si notas que tu pelo está como grasiento o aceitoso, probablemente queden en tu pelo restos de champú o acondicionador que están reaccionando al calor. Lo más recomendable en estos casos es dejar la plancha y enjuagar el pelo con agua fría.

Recomendaciones para proteger tu pelo

Utilizar calor para peinarte puede ser perjudicial para tu cabello si no lo haces de la manera adecuada. Debes tener en cuenta que aplicar calor a muy altas temperaturas no acelerará el proceso de planchado. Te sugerimos que, para proteger tu melena, uses protector térmico antes de planchártela, más aún si tu cabello está teñido o tienes mechas. Si tu plancha cuenta con regulador de temperatura, tienes que saber que la más adecuada, por lo general, son 180 grados. Si tu pelo es fino puedes bajarla a 160º, y si, por el contrario, lo tienes grueso puedes llegar a los 200º. Aunque lo mejor es evitar emplear la plancha a la hora de hacer determinados peinados.

La importancia del protector térmico

Aunque el protector térmico para el pelo es una opción, es importante que conozcas su función a partir de la estructura que forma nuestro cabello. Nuestro pelo cuenta con dos partes: una corteza interna, llena de moléculas de agua y queratina, y una cutícula externa que aporta brillo y suavidad. Cuando aplicamos calor, esas moléculas de agua se evaporan cambiando la estructura interna, es por esto que podemos alisar un rizo o rizar un alisado. Además, el calor descompone la queratina afectando a la fuerza y la textura. Aquí entra en juego el protector térmico creando una barrera entre la herramienta de calor y tu pelo, sellando esa humedad. A la hora de utilizarlo, dependiendo del protector térmico, puedes aplicarlo sobre el cabello húmedo o seco antes de usar cualquier herramienta de calor. Cómo truco te recomendamos que elijas aquellos protectores que tengan ingredientes nutritivos, aceites y extractos naturales.

