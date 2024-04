Una pediatra recomienda 5 libros para niños: Divertidos y con enseñanzas

El día 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y en estos tiempos que corren en los que la lectura ha quedado desplazada por las pantallas entre los más jóvenes quiero destacar la importancia de que los niños se familiaricen con la lectura aun siendo muy pequeñitos, ya que esto supone un enorme beneficio en su desarrollo.

Cuando le leemos un cuento a un niño estamos ampliando su vocabulario, desarrollando su imaginación, mejorando la concentración, ejercitando su memoria y trabajando sus emociones. Algunos libros, aparte de estos beneficios, nos servirán de apoyo para que los niños entiendan mejor las situaciones a las que tienen que enfrentarse. Al mismo tiempo estaremos creando un hábito muy saludable que mantendrán durante su juventud y edad adulta.

Madre e hija leyendo | Pexels

He intentado crear una pequeña lista de 5 libros que me parecen esenciales en una biblioteca infantil, basándome en las enseñanzas que ofrecen y en los gustos de los más pequeños (en mi casa los habremos leído miles de veces):

El pollo Pepe (Nick Denchfield)

Un cuento para leer desde el año de vida. Es cortito, muy colorido y llamativo para los más pequeños. Se lo aprenden de memoria tras contarlo unas cuantas veces, por lo que resulta muy divertido escuchar decir sus primeras palabras para completar las frases del cuento. Además, el final les dejaboquiabiertos haciendo que lo quieran repetir una y otra vez. Cómpralo en Amazon.

El pollo Pepe | Amazon

¿Puedo mirar tu pañal? (Guido Van Genechten)

Recomendado a partir de los 2 años. Cuenta la historia de un ratón muy curioso que le pide a sus amigos que les enseñe en pañal para ver cómo son sus deposiciones, finalmente les muestra su pañal limpio porque él ya sabe utilizar el orinal. Es un cuento muy interesante como apoyo a la hora de dejar el pañal y a los niños les encanta porque pueden interactuar con él, ya que pueden ir destapando los pañales de cada animal. Además, ayuda a ampliar el vocabulario reconociendo a los diferentes personajes que aparecen en la historia. Cómpralo en Amazon.

¿Puedo mirar tu pañal? | Amazon

El monstruo de colores (Anna Llenas)

Recomendado a partir de 3 años. Este libro es ya una referencia en todas las casas para comenzar a hablar de emociones con los niños y que ellos aprendan a expresarlas. Cada emoción viene representada por un monstruo de un color (alegría, tristeza, rabia, miedo y calma) y en cada página se describen situaciones asociadas a esa emoción. Las ilustraciones son magníficas y es un estupendo punto de partida para trabajar la inteligencia emocional en casa o en el colegio con actividades alternativas. Cómpralo en Amazon.

El Monstruo de colores | Amazon

Elmer (David McKee)

Recomendado a partir de los 4 años. Elmer es un elefante diferente a los demás de su manada y eso no le gusta demasiado, pero pronto aprenderá que ser diferente no es tan malo. Este libro es todo un éxito entre los más pequeños porque... ¿A quién no le va a gustar un elefante de colores? Además, trasmite valores como la tolerancia, el optimismo y la importancia de ser uno mismo. Cómpralo en Amazon.

Elmer | Amazon

¿A qué sabe la luna? (Michael Grejniec)

Recomendado a partir de 5 años. ¿Podrán varios animales colaborar para conseguir probar el sabor de la luna? A priori parece imposible, pero trabajando en equipo ningún sueño es inalcanzable. Este cuento habla sobre la amistad, la generosidad, la solidaridad y los sueños compartidos. Una historia preciosa con unas ilustraciones muy bonitas y fácil de leer porque utiliza el método de repetición que hace que los niños puedan adelantarse a lo que va a suceder. Cómpralo en Amazon.