Pastilla del día después: Todo lo que necesitas saber antes de tomarla

La píldora del día después debe ser usada como un método de emergencia para prevenir embarazo. Por este motivo, hay 6 aspectos clave que hay que tener muy en cuenta:

1. Tomarla lo antes posible: La eficacia de ambas píldoras disminuye con el tiempo, aunque el acetato de ulipristal ofrece una ventana de uso mayor.

2.Evitar el uso frecuente: La píldora del día después no debe considerarse un método anticonceptivo regular, ya que puede afectar la regularidad del ciclo menstrual y aumentar la probabilidad de efectos secundarios. Su uso frecuente también puede reducir su eficacia.

3. Consultar en caso de obesidad: Tanto el levonorgestrel como el acetato de ulipristal pueden ser menos efectivos en mujeres con un IMC elevado.

4. No utilizar en caso de embarazo confirmado: Ninguna de estas píldoras es efectiva si el embarazo ya ha comenzado. No son abortivas y no afectan un embarazo en curso.

5.Consultar a un profesional si hay dudas: Aunque ambas píldoras son seguras, siempre es preferible recibir asesoramiento médico en caso de dudas, especialmente para identificar si existen interacciones con otros medicamentos o condiciones médicas que pudieran interferir.

6.Tener en cuenta el ciclo menstrual: Si la menstruación no aparece en las tres semanas siguientes al uso de la píldora del día después, es recomendable realizar una prueba de embarazo para confirmar que el método fue eficaz.

Pareja mirando el resultado de un test de embarazo | Freepik

Píldora de levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia

El levonorgestrel es un derivado sintético de la hormona progesterona. La dosis recomendada para la anticoncepción de emergencia es de 1,5 mg de levonorgestrel en una sola toma.

El levonorgestrel actúa principalmente retrasando la ovulación, es decir, impide que el ovario libere un óvulo que podría ser fecundado por un espermatozoide.

Es importante saber que, si la ovulación ya ha ocurrido, la píldora de levonorgestrel no será eficaz, ya que su acción no es capaz de interrumpir una implantación.

En este sentido, su eficacia disminuye cuanto más tiempo pasa desde la relación sexual hasta la administración de la píldora.

Persona tomando pastilla | iStock

Eficacia de la pastilla de levonorgestrel para prevenir embarazos

La pastilla de levonorgestrel es más eficaz si se toma en las primeras 24 horas tras la relación sexual sin protección, alcanzando una eficacia de alrededor del 95%.

Sin embargo, puede tomarse hasta 72 horas (3 días) después de la relación sexual, aunque su efectividad disminuye con el tiempo:

Primeras 24 horas: 95% de efectividad.

Entre 24 y 48 horas: 85% de efectividad.

Entre 48 y 72 horas: 58% de efectividad.

Efectos secundarios de la píndola de levonorgestrel

Los efectos secundarios más comunes del levonorgestrel incluyen náuseas y vómitos. En caso de que se produzca el vómito dentro de las primeras dos horas tras la ingesta, se recomienda tomar otra dosis, ya que puede que el organismo no haya absorbido la primera.

Píldora de acetato de ulipristal como método de emergencia

El acetato de ulipristal es otro tipo de anticonceptivo de emergencia que pertenece a la clase de los moduladores selectivos de los receptores de progesterona (SPRM). Esta píldora se presenta en dosis de 30 mg.

El acetato de ulipristal también actúa retrasando la ovulación, pero a diferencia del levonorgestrel, tiene un mecanismo más fuerte y puede ser eficaz incluso cuando la ovulación está próxima a ocurrir. Actúa bloqueando los efectos de la progesterona, la hormona necesaria para que el folículo ovárico se rompa y libere el óvulo.

Al bloquear esta acción, impide que el óvulo sea liberado. Sin embargo, al igual que con el levonorgestrel, una vez que la implantación ha ocurrido, no tiene efecto.

Una mujer con dolor de tripa | Pexels

Eficacia de acetato de ulipristal para prevenir embarazo

El acetato de ulipristal es eficaz hasta cinco días (120 horas) después de la relación sexual sin protección, y su efectividad se mantiene relativamente constante durante este periodo.

Esto lo convierte en una opción preferible para aquellas personas que necesitan anticoncepción de emergencia entre las 72 y 120 horas tras la relación sexual. Su efectividad suele cumplir lo siguiente:

Hasta 24 horas: 98% de efectividad.

Hasta 120 horas (5 días): 85-90% de efectividad.

Es importante señalar que esta píldora puede ser menos efectiva en mujeres con un índice de masa corporal (IMC) elevado. En tales casos, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Los efectos secundarios del acetato de ulipristal son similares a los del levonorgestrel siendo más comunes las náuseas y fatiga.