Orbiting, zombieing, ghosting y otras formas modernas de separarte emocionalmente de alguien

¿Te ha pasado que alguien desaparece de tu vida sin decir nada? ¿O que una expareja siga viendo tus historias en redes sociales, pero nunca te escriba? Tranquilidad, no solo te pasa a ti… Hoy en día, las relaciones empiezan y acaban de formas muy diferentes a causa de la tecnología, habitualmente con dinámicas emocionales que pueden dejar huella.

¿Qué es el ghosting?

El ghosting ocurre cuando una persona corta todo tipo de contacto sin dar explicaciones. De un día para otro, deja de responder mensajes, desaparece de redes y se esfuma como un fantasma.

No hay despedida, ni cierre, ni motivos claros. Y eso duele mucho. Duele incluso si no era una persona con la que llevábamos mucho tiempo saliendo, a veces incluso duele, aunque sea una persona que acabamos de conocer.

¿Por qué la gente hace ghosting?

En la mayoría de los casos, quien hace ghosting busca evitar el malestar de una conversación incómoda. Se trata de una forma de evitación emocional. Es más fácil desaparecer que afrontar lo que uno siente… o lo que le cuesta decir.

Desde un punto de vista psicológico, el ghosting también puede estar relacionado con dificultades en la regulación emocional y en la construcción de vínculos seguros.

Algunas personas, al enfrentarse a situaciones que les generan ansiedad (como rechazar, decepcionar o confrontar al otro), activan mecanismos de defensa basados en la huida. No es que no les importe, sino que pueden carecer de herramientas para afrontar ese tipo de interacción de forma madura.

En algunos casos, detrás de esta conducta hay miedo al conflicto, baja tolerancia a la culpa o incluso rasgos evitativos de personalidad. Paradójicamente, desaparecen para protegerse… pero terminan dañando al otro y perpetuando relaciones poco saludables.

Mujer mirando el móvil | iStock

Consecuencias del ghosting

Puede generar confusión, baja autoestima, rumiación constante (¿qué hice mal?) e incluso síntomas similares a los del duelo. Porque, aunque no haya muerto nadie, lo que sí muere es el vínculo… sin posibilidad de despedida ni de una explicación.

¿Qué es el orbiting?

En este caso, la persona no desaparece del todo como en el ghosting. Te deja de hablar, pero sigue observándote desde la distancia digital: ve tus historias de Instagram, da algún like suelto, incluso responde con un emoji de vez en cuando… pero nunca retoma el contacto real.

¿Qué hay detrás de las personas que hacen orbiting?

El orbiting es una forma de estar sin estar. A menudo, responde a la necesidad de mantener el acceso a la otra persona sin comprometerse emocionalmente. Es como si dijeran: "no quiero estar contigo, pero tampoco quiero que te vayas del todo".

Desde la psicología, el orbiting puede vincularse con dinámicas de apego inseguro, especialmente con el apego evitativo. Quien orbita suele experimentar incomodidad ante la intimidad real, pero a la vez teme perder el vínculo o el control sobre el otro.

Por eso, mantiene una presencia ambigua: suficiente para no desaparecer del todo, pero insuficiente para construir una relación auténtica. También puede haber una motivación narcisista o egocéntrica: seguir presente en la vida de alguien para sentirse validado o no ser olvidado.

En definitiva, el orbiting es una estrategia relacional que deja al otro atrapado en la incertidumbre y a menudo, en un estado de espera emocional muy doloroso.

Un chico enganchado al móvil | Pexels

¿Cómo impacta el orbiting?

Genera ambigüedad. Muchas personas se quedan atrapadas en la espera, interpretando señales confusas y manteniendo la puerta abierta a una relación que ya no está (pero que no termina de irse).

Formas modernas de cortar la relación con alguien

Además del ghosting y el orbiting, en la era digital han surgido otras formas de evitar el contacto emocional:

Benching: mantener a alguien "en el banquillo", escribiendo de vez en cuando, pero sin intención real de avanzar.

mantener a alguien "en el banquillo", escribiendo de vez en cuando, pero sin intención real de avanzar. Breadcrumbing : dejar migajas de atención (mensajes esporádicos, likes, comentarios) para que la otra persona no se desconecte del todo.

: dejar migajas de atención (mensajes esporádicos, likes, comentarios) para que la otra persona no se desconecte del todo. Zombieing: cuando alguien que te hizo ghosting reaparece de la nada como si nada hubiera pasado. A veces, solo por aburrimiento o necesidad momentánea.

Cómo protegernos ante personas inestables emocionalmente

A continuación, se proponen 4 técnicas para actuar ante este tipo de rupturas relacionales:

1. Validar tus emociones: sentir confusión, tristeza o rabia es totalmente normal. No minimices lo que ha pasado.

2. Evitar idealizar: quien desaparece sin explicar no está demostrando respeto ni madurez emocional.

3. Poner límites digitales: si ver sus likes o visitas te afecta, plantéate silenciar o bloquear. Cuidar tu salud emocional está por encima de todo.

4. Centrarte en ti: reconectar con tus valores, amistades reales y actividades que te nutren es clave para sanar.

En conclusión, las nuevas formas de evitación emocional pueden parecer sutiles, pero no lo son. A veces, lo más doloroso no es que alguien se vaya, sino que lo haga sin decir adiós. Reconocer estas dinámicas te ayuda a entender que no es tu culpa, y que mereces vínculos sanos, claros y recíprocos.