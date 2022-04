Nórdicos, chaquetas... así es cómo hay que lavar prendas de plumas en casa

Muchas veces, bien por tener prisa o por no querer gastar dinero, hemos tenido que ignorar la posibilidad de llevar a la tintorería la ropa más tediosa de lavar como las prendas de plumas. Estas necesitan de un proceso de lavado y secado específico para poder mantener la ropa en buen estado y que no se estropee a la primera, pero no te preocupes, es posible hacer esto en casa y te presentamos dos formas de hacerlo correctamente ya sea lavándolos a máquina o a mano.

Cómo lavar prendas de plumas en la lavadora

Antes de nada, debemos asegurarnos de preparar la prenda para meterla a lavar, esto implica tener que retirar los adornos o velcros que pueda tener, además de revisar el interior de los bolsillos por si nos hubiéramos dejado algo en ellos y una vez revisado todo, le daremos la vuelta y abrocharemos las cremalleras.

Es preferible que este tipo de prendas se laven aparte, sin meter otro tipo de ropa en el mismo turno de lavado. Ahora determinaremos las especificaciones del lavado, empezando con seleccionar un programa para prendas delicadas, la temperatura en frío, el aclarado en modo largo y el centrifugado debe ser a cuatrocientas revoluciones como máximo. En cuanto al detergente debemos poner uno específico para prendas delicadas y no añadiremos suavizante para no dañar la prenda.

Cómo lavar prendas de plumas a mano

Para poder lavar la prenda de plumas a mano podemos utilizar un barreño o algún recipiente grande que tengamos guardado o también podríamos lavarla en una bañera. Llenamos el recipiente con agua fría, la suficiente para que cubra toda la prenda por completo y añadiremos un detergente especial para lavados a mano, introduciremos la prenda de plumas y con cuidado iremos tratando las manchas, frotando de forma que hagamos movimientos continuos.

Después de quitarle las manchas, enjuagaremos la prenda con agua fría hasta que veamos que deja de soltar jabón. No debemos retorcer este tipo de prendas, porque se podrían dañar fácilmente, es mejor tratarlas comprimiendo la ropa o incluso enrollándola, así hasta poder retirar la máxima cantidad de agua posible.

Para terminar, el proceso de secado lo realizaremos colocando la prenda de plumas de forma plana, estirada, el un sitio donde haya buena ventilación, que no le pueda dar el sol directamente, eso sí, tendremos que sacudir de vez en cuando, así el relleno no quedará tan compacto, hasta que la prenda se seque por completo.

En el caso de utilizar una secadora debemos seleccionar un programa de secado lento a baja temperatura y como truco, podemos introducir la prenda junto con unas pelotas de tenis, estas podrán ayudarán a que la prenda de plumas recobre el volumen ya que actúan golpeándola haciendo así que se mueva e impidiendo que se arrugue o que se hagan pliegues.

