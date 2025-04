Natalia Osona, llorando, enseña cómo se le hincha la tripa a causa de sus problemas de estómago: "No estás sola"

"Me gusta mostrar tanto lo bueno como lo malo", decía Natalia Osona hace dos años en los Elle Women Awards. Entonces hablaba de cómo, desde su rincón en redes, visibiliza sin tapujos las enfermedades que padece: SIBO y celiaquía. Dos condiciones crónicas que muchas veces le provocan hinchazón abdominal, malestar y agotamiento.

Uno de esos días malos, de los que cuesta levantarse, lo ha vivido recientemente y lo ha compartido tal cual: sin filtros, sin maquillaje, en bikini, con el vientre hinchado y con lágrimas cayendo por su rostro. "Basta con un comentario. Una mirada. Una frase fuera de lugar…", escribe en el texto que acompaña al vídeo. Porque no fue su cuerpo, sino la forma en que alguien más lo juzgó, lo que le rompió en mil pedazos.

Pero Natalia tiene algo que la hace distinta: no se queda abajo. Se permite llorar, sí. Pero también se levanta. "Si alguna vez te han hecho sentir mal por cómo te ves… no permitas que eso te defina. Tu cuerpo no necesita aprobación ajena. Y tampoco tienes que sonreír cuando te duele. No estás sola", escribe con la esperanza de tender la mano a quienes están pasando por lo mismo.

Un mensaje que remató después en stories, explicando que ya no quiere fingir cuando algo le duele. Que llorar también la hace fuerte. Que mostrarse tal y como es, incluso en los peores días, es una forma de quererse.

La respuesta del otro lado de la pantalla

La reacción no tardó en llegar. Horas después, la influencer agradecía en stories la oleada de cariño recibida: "Solo quería daros las GRACIAS. Por cada mensaje, cada palabra de ánimo, cada abrazo virtual. A veces una se siente vulnerable por mostrarse real… pero sois justo el recordatorio de que merece la pena. Gracias por estar ahí, de verdad. No sabéis cuánto significa para mí. Sois luz. Familia, os quiero".

Story de Natalia Osona | Instagram

Entre todos esos mensajes, destacó uno muy especial, el de su pareja, Diego Sanchís, que le escribió unas palabras que muchas quisieran escuchar cuando mirarse al espejo duele: "Ojalá pudieras verte con mis ojos, porque ahí solo hay admiración, orgullo y amor".

Y más allá del amor de pareja, la comunidad también habló. Gente anónima, que seguramente ha pasado por lo mismo, dejó mensajes que arropan: "Eres perfecta, solo tienes que creértelo"; "La belleza no está solo en lo que se ve, sino en el interior"; "Eres demasiado increíble".

Porque, a veces, abrirse en canal en redes es un riesgo. Pero también puede ser un acto de valentía, una llamada de atención, un abrazo colectivo. Y Natalia, una vez más, ha demostrado que lo real también tiene un hueco (y necesario) en las redes sociales.