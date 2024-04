No es lo mismo sanitizar que desinfectar: ¿en qué se diferencian?

Cuando nos ponemos a limpiar nuestro hogar, hay veces que no solemos dedicarle mucho tiempo y que nos conformamos con que aparentemente se vea limpio. Tampoco prestamos atención a los productos que escogemos para limpiar, eligiendo cualquier artículo de limpieza. Pero algo que no solemos tener en cuenta es la diferencia entre sanitizar y desinfectar, y cuándo deberíamos hacer una cosa u otra.

Aunque estas dos acciones se asemejen, no son lo mismo. La sanitización es el proceso donde se elimina solo la suciedad superficial y reduce la cantidad de microorganismos, pero no elimina el total de bacterias que hay en el lugar que estamos limpiando. Sin embargo, la desinfección si acaba con todos los microorganismos. Desinfectar no solo es importante para mantener una buena higiene de nuestro hogar, sino también para evitar alergias, enfermedades y cuidar nuestra salud.

Limpieza del hogar | iStock

Habitaciones de la casa como el baño y la cocina son lugares es los que hay muchas bacterias, por lo que es recomendable realizar estos dos tipos de limpieza frecuentemente. Lugares como un dormitorio se puede prolongar el tiempo entre desinfección y desinfección.

Para mantener una buena limpieza es recomendable combinar la desinfección y sanitización dependiendo de cuanto utilicemos una superficie como una mesa, se tendrá que utilizar la sanitización diariamente y la desinfección hacerla más de vez en cuando.

Limpieza de casa | iStock

Además, es fundamental utilizar los productos adecuados y seguir las instrucciones de uso para garantizar una desinfección efectiva sin comprometer la seguridad. Con una combinación adecuada de sanitización y desinfección, podemos mantener un entorno limpio y seguro para nosotros mismos y para los demás.