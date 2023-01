Manchas amarillas en camisas y camisetas blancas: elimínalas con estos productos que tienes en casa

Seguro que en alguna ocasión has querido ponerte tu camiseta blanca favorita, pero has visto que tiene una mancha amarilla o grisácea en la zona de las axilas. Se debe a varias causas, una de ellas es el uso que le has dado, ya que, si usas mucho una prenda tiende a perder su color original, y otra por el sudor. Además, puede ser por la humedad o por no haber estado bien protegidas dentro del armario.

Este color hace que parezca que la ropa está sucia, aunque la hayas sacado recientemente de la lavadora. Para eliminar completamente ese color amarillento existen varias soluciones para no deshacerte de ella. A continuación, te explicamos paso a paso cómo erradicar las manchas para que vuelva a tener su tono original y quede como nueva.

Cómo eliminar las manchas amarillas de las camisetas

Por mucho que laves la ropa y aunque parezca imposible, existe una forma muy rápida y sencilla. Solamente necesitas 3 elementos que seguro que tienes en casa: bicarbonato, agua y limón. Para ello, coge un bol y echa 4 cucharadas de bicarbonato, un buen chorro de zumo de limón y otro de agua. Lo mezclas hasta que quede como una pasta y ya estará lista para aplicarla.

Lo primero que debes hacer es dejar las camisetas a remojo durante unos minutos en un bol con agua mineral, agua oxigenada y detergente. Posteriormente, lávala solo con agua y si tienes detergente puedes usarlo para conseguir un blanco más luminoso. Escúrrela bien y después, con la camiseta aún húmeda, esparce la pasta de bicarbonato en las zonas más amarillentas.

Deja la prenda con esta pasta durante 30 minutos. Una vez que transcurra este tiempo coge un cepillo y frótalo para hacer una limpieza más profunda. Enjuaga la prenda y una vez que sigas estos pasos tu prenda habrá recuperado el blanco luminoso, por lo que ya podrás disfrutar de tu camiseta como si estuviese recién comprada.