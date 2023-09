¿Es malo usar salvaslip a diario? Estos son los riesgos

Los salvaslips son un producto de salud íntima indispensable para muchas mujeres. Siendo más pequeños, más finos y menos absorbentes que las compresas, están diseñados para proteger nuestra ropa interior del flujo vaginal o de pequeñas cantidades de sangre.

La parte superior de los salvaslips que encontramos en los supermercados, la que está en contacto con la vulva, está compuesta de poliolefinas, uno de los plásticos comerciales más habituales. En el interior se halla la celulosa, que es el tejido absorbente; y la parte inferior lleva un pegamento químico que se engancha a nuestra ropa interior.

Lo ideal sería elegir un salvaslip de algodón 100% orgánico, que no sea agresivo para la mucosa y la piel. Se debería cambiar cada dos o tres horas como máximo y no debería usarse durante la noche, porque los salvaslips se utilizan, principalmente, durante los últimos días de la regla, en los que el sangrado no es tan abundante.

Sin embargo, en ocasiones, las mujeres recurrimos a los salvaslips en otros momentos, como durante la ovulación (en la que aumenta el flujo vaginal) o en casos de incontinencia urinaria. Aunque esto puede ser conveniente, es importante tener en cuenta que estos productos no están diseñados para un uso continuo y prolongado.

¿Y qué sucede cuando abusamos de los salvaslips? Para responder a esta pregunta, hemos consultado a una experta en el campo de la salud íntima, Ágata Krupa, fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y directora de SueloPélvico.eu, que nos ofrece su visión sobre el tema.

Inconvenientes de usar salvaslip a diario

Antes que nada, nuestra experta en salud íntima nos indica que lamenta "la gran cantidad de información y anuncios que hay sobre la posibilidad de salvaslips, en comparación con el poco conocimiento que tenemos del cuidado del suelo pélvico y nuestra salud íntima".

Contraindicado para las pérdidas de orina. Krupa enfatiza que los salvaslips no son una solución efectiva para la incontinencia urinaria. En lugar de depender de estos productos, la fisioterapia, el ejercicio guiado y otros factores, como la educación postural y la alimentación, han demostrado ser más eficaces para abordar la incontinencia urinaria. Además, el uso diario de salvaslips puede incrementar el riesgo de infecciones urinarias recurrentes. La directora de SueloPélvico.eu advierte que las bacterias presentes en la orina y en el plástico del producto pueden penetrar en la mucosa perianal, lo que aumenta la probabilidad de infecciones.

Riesgo de candidiasis. Según Krupa, el uso recurrente de los salvaslips puede aumentar el riesgo de sufrir candidiasis vaginal, "una infección que, cuando se vuelve crónica, es muy difícil de eliminar y provoca dolor vulvar muy intenso", expresa.

Dependencia . "El contacto de la tela del salvaslip con la mucosa hace que aumente aún más la cantidad del flujo vaginal, haciendo que la mujer se haga todavía más dependiente de su uso", explica la fisioterapeuta.

Sequedad e irritación. "También se ha observado que el uso del salvaslip aumenta la sensación de la sequedad vaginal, por lo tanto, las mujeres menopáusicas no deberían usarlos", avisa la experta. También es importante destacar que las mujeres en el postparto o que experimentan dispareunias (dolor durante el acto sexual) pueden sufrir una mayor irritación debido al constante roce de la tela del salvaslip con la vulva.

¿Cuál es la alternativa al uso diario de salvaslips?

Según nuestra experta, la alternativa para los días cuando hay mucho flujo puede ser un salvaslip de tela. Están disponibles en tiendas con productos ecológicos y son totalmente transpirables, de algodón 100% natural y no llevan plásticos ni productos químicos. Se lavan en lavadora y se reutilizan.

"Respecto al uso del salvaslip debido a las pérdidas de orina, como fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, nunca recomendaría llevar ningún tipo de protector", afirma Krupa. "Es aconsejable que la mujer lleve en su bolso un par de braguitas de recambio y si ha tenido una pérdida de orina abundante, que cambie de ropa interior. Porque el salvaslip nos puede dar una falsa sensación de que nuestro suelo pélvico funcione bien, y llevándolo es difícil notar en qué momentos se nos escapa la orina. Además, la única solución a este problema es una adecuada rehabilitación y ejercicio guiado", agrega.

Finalmente, es importante destacar que, aunque usemos salvaslips de tela, su uso diario no está recomendado. "Nuestra vulva y la mucosa vaginal necesita 'respirar' y no es bueno comprimirla con tantas capas. ¿Recuerdas lo agobiante que era llevar la mascarilla obligatoria incluso al aire libre? ¡Pues lo podemos comparar con llevar el salvaslip todo el tiempo!", concluye la especialista.