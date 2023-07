¿Por qué existe gente que pega el salvaslip en cajones y armarios? El consejo contra los olores que no sabías

Uno de los retos más habituales en la mayoría de hogares es mantener un buen ambiente en el interior de la vivienda. No siempre es fácil escapar de los malos olores y mantener un buen aroma en nuestros salones, habitaciones, cocina o baños. En especial en verano, cuando pasamos mayor parte del tiempo en nuestra vivienda, ya que no trabajamos, y solemos sudar más a causa de las altas temperas. Y es que no siempre se puede poner el ventilador o el aire acondicionado, dados los precios de la luz. Sin embargo, podemos decir que estos problemas ya han quedado atrás porque tenemos una solución sencilla y muy económica.

Y gracias a, como no, las redes sociales, las cuales nos han permitido conocer una curiosa solución a esta incómoda situación. Ha sido gracias a un vídeo de la plataforma de TikTok que la cuenta @PrimEssence ha compartido con todos sus seguidores. Un truco casero para mantener la casa bien ambientada durante, al menos, cuatro semanas. Pero lo más curioso y sorprendente del remedio casero es la herramienta que necesitamos para lograr una buena fragancia entre nuestras cuatro pareces.

Solo necesitarás un salvaslip. Apuesto que no lo sabías, pero este objeto tiene la función de ambientador de armarios y cajones. Es sencillo, rápido y no necesitas más que aceite. Quédate en este artículo porque desde NovaMás queremos que tu casa tenga el mejor ambiente para aquellas visitas que tocan a la puerta por sorpresa.

Pegar un salvaslip

Es cierto que se trata de un remedio casero que ayuda a mantener el ambiente del interior de armario y cajones, lo que eliminará aquellos malos olores que dejan los zapatos, la ropa húmeda o aquellas prendas que guardaste y realmente tocaba lavar. No obstante, este truco ayudará a la limpieza general del hogar y, poco a poco, el resto de las estancias de la casa se verán tan limpias y ambientadas como el inmobiliario mencionado.

La recomendación es muy sencilla y no requiere de grandes parafernalias para lograr un resultado óptimo. Coge el salvaslip y aceite de esencia. Entonces, simplemente debes echar unas gotas de este tipo de aceite al salvaslip y esto perfumará el interior de los muebles y cajones. Pero no solo esto, también las prendas y objetos, las cuales se encuentren en el interior del inmobiliario, se quedarán impregnadas del perfume.

Esto se debe a que estas compresas más finas y con menor poder de absorción es capaz de retener mucho líquido y mantener el aroma durante un largo periodo de tiempo. Exactamente, alrededor de un mes.

Su principal uso es la higiene femenina, pero también puede sustituir a los clásicos y tradicionales ambientadores comerciales. No solo en su función aromatizadora, también en su empleo de mantener lejos de tu hogar a insectos de todo tipo. Y es que estos aborrecen y huyen de olores como la lavanda o el limón. Por este motivo, debemos usar productos naturales como el aceite de romero, lavanda, citronela, árbol de té, limón o menta.