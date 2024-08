¿Es malo hacerse muchas ecografías durante el embarazo?

Cuando nos quedamos embarazadas, una de las primeras cosas en las que pensamos asociadas al seguimiento médico durante el embarazo, es en las ecografías.

¿Sabías que la OMS nos dice que sólo están recomendadas 3 ecografías en un embarazo que evoluciona de forma normal? Más ecografías, sin que sean necesarias, no nos van a aportar mejores resultados, y sin embargo van a aumentar el número de intervenciones innecesarias y además pueden aumentar la ansiedad de la madre.

¿Cuantas más ecografías más tranquila estarás?

Aunque parezca que va a ser al contrario y que "controlar más a tu bebé" te dejará más tranquila... no es así. Partimos de que el embarazo es un proceso fisiológico, en el que estamos sanas, pero cada vez que hacemos una ecografía es "buscando por si acaso algo no va bien". Esto es lo que aumenta la ansiedad de la madre, esa búsqueda constante presuponiendo que en cualquier momento algo puede ir mal. Pero la OMS nos dije que con 3 ecografías en un embarazo normal, sería suficiente para detectar si algo falla. Confía en tu cuerpo, confía en tu bebé y confía en lo que la evidencia científica nos dice.

Primera ecografía del embarazo

La primera ecografía se realiza sobre las 12 semanas. Nos servirá para comprobar que el embarazo se desarrolla de forma correcta, saber de cuántas semanas estamos e identificar si existe uno o más bebés. A veces, también podemos saber ya si el bebé será un niño o una niña. Para hacer esta ecografía, tienes que saber que se utiliza la vía vaginal, ya que el útero es todavía tan pequeño que no es posible hacerla a través del abdomen.

Segunda ecografía del embarazo

La segunda ecografía se realiza sobre la semana 20, y es la que llamamos ecografía morfológica porque su principal objetivo va a ser analizar todos los órganos del bebé, para detectar si existiera alguna malformación. Si no hemos sabido el sexo del bebé antes, ¡ahora es el momento!

Una mujer embarazada se realiza una ecografía | Pexels

Tercera ecografía del embarazo

En la tercera y última ecografía, que se hace entre las 32 y 35 semanas, se busca saber cómo está colocado el bebé, valorar su crecimiento y su circulación, y saber cómo está la placenta y el líquido amniótico.

¿Son buenas las ecografías 3D y 4D?

¿Y qué pasa con las ecografías 3D/4D/5D…? Pues estas ecografías no son diagnósticas, no tienen ningún fin médico, y no existe ninguna evidencia que las apoye. De hecho, son llamadas "ecografías emocionales", y no están realizadas por un profesional de la obstetricia. Por lo tanto, es algo que quedará en tu decisión como mujer embarazada, pero que no nos aporta nada relevante al embarazo.

¿Es malo hacerse muchas ecografías?

Y como último dato… ¿Sabíais que realmente no se sabe si la exposición de forma repetida a los ultrasonidos de la ecografía tiene algún efecto en la madre o en el feto? ¡No tenemos estudios respecto a eso! Por lo tanto, una razón más para limitar las ecografías estrictamente a lo necesario, ya que no deja de ser una prueba médica, que no podemos banalizar y que deberíamos usar exclusivamente con este fin.