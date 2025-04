La lucha contra el cáncer de mama de la madre de Beyoncé, Tina Knowles

En España, cada año se diagnostican unos 16.000 casos de cáncer de mama, según los datos de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Por su parte, la Asociación Española contra el Cáncer afirma que el de mama es la primera causa de muerte por cáncer, aunque en nuestro país "la tasa de supervivencia a 5 años es de 82,8% de forma global, y supera el 99% en las pacientes diagnosticadas con enfermedad exclusivamente en la mama".

Por eso, es fundamental hacerse revisiones periódicas para poder detectar a tiempo la enfermedad y poder actuar lo antes posible. "Es importante no descuidar las mamografías". Estas son palabras de Tina Knowles, madre de Beyoncé y Solange, quien ha hecho público que ha padecido cáncer de mama. Lo ha hecho a través de su último libro, Matriarch, unas memorias en las que habla "sobre la fama, el amor y la pérdida" y también sobre esta enfermedad.

Tina Knowles | Gtres

Se le olvidó acudir a la mamografía

En declaraciones en exclusiva a la revista People, Knowles explica que tenía una cita programada para hacerse una mamografía, pero se la anularon por culpa de la COVID: "Me llamaron, lo cancelaron y me dijeron: Te llamaremos cuando volvamos a hacer las pruebas". Tiempo después, se olvidó que no fue a hacerse esta prueba: "Pensé que ya lo había hecho", afirma.

La mala noticia llegó en julio del año pasado cuando los médicos le detectaron la enfermedad en etapa 1 en el pecho izquierdo. Cuenta que si se hubiera hecho la mamografía a tiempo, se podría haber detectado en la etapa 0 y reconoce que "no sabía que existía la etapa 0".

En las pruebas no le detectaron genes de cáncer de mama y tampoco había antecedentes en su familia. Sin embargo, sí le detectaron esta enfermedad a Mathew Knowles, su exmarido y padre de Beyoncé y Solange, quien sí que tiene una mutación del gen BRCA2.

Ahora, dice estar "estupenda" y "sin cáncer" después de someterse a una operación a finales del año pasado. Le extirparon el tumor y le practicaron una reducción de pecho. "Estoy más sana, como mejor, he perdido peso", añade, y agradece "la inmensa suerte de que Dios me permitiera detectarlo a tiempo".

La diseñadora de moda admite que tuvo dudas en contarlo en el libro "porque soy muy reservada", pero al final lo ha hecho para concienciar a las mujeres de todo el mundo de la importancia de hacerse las revisiones periódicas, aunque digan que no tienen tiempo: "Y creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas, tan ocupadas y tan ocupadas, pero hay que hacerse la prueba. Porque si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar en lo que podría haberme pasado".

Además, quiere servir de ejemplo, dar esperanza y demostrar que "se puede pasar por eso y seguir estando bien". Tras este bache, confiesa que tiene miedo de "no aprovechar al máximo cada día que me queda en esta vida".

Beyoncé y Solange con su madre, Tina Knowles, en juna foto de 2016 | Cordon Press

¿Cómo reaccionaron sus hijas, Beyoncé y Solange?

Menciona a sus hijas y cuál fue su reacción al conocer que su madre estaba enferma. Beyoncé, dice, tuvo una actitud positiva y concentrada para tratar este tema "con precisión" y Solange le dio fuerzas a su madre con un "nos encargaremos de esto". "Mis hijas se convirtieron en mi equipo", afirma.