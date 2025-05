¿No te identificas con tu signo del Zodiaco? Conoce tu Luna y tu Ascendente para saber mucho más sobre ti

Muchas veces, cuando alguien me dice "es que no me siento como mi signo", lo primero que le pregunto es si conoce su Luna y su Ascendente. Y casi siempre la respuesta es no. Lo entiendo: durante años nos han hablado solo del signo solar, ese que buscamos en el horóscopo según el día en que nacimos. Pero la astrología real es mucho más rica que eso, y entender esa profundidad puede cambiar por completo la forma en la que te ves y te entiendes.

¿Qué dice sobre ti tu signo del Zodiaco?

El signo solar habla de tu esencia, tu energía vital, lo que viniste a desarrollar. Pero no es todo lo que eres. Si no te sientes del todo identificada con él, no significa que esté mal, sino que probablemente hay otras energías más visibles en tu vida cotidiana.

Hay personas que, por ejemplo, tienen el Sol en Virgo, pero un Ascendente en Sagitario. Y claro, se muestran espontáneas, directas, con ganas de explorar… y por fuera no parecen tan Virgo como se esperaría. O una persona con Sol en Aries pero con Luna en Piscis, que puede tener una apariencia muy fuerte pero vivir el mundo emocional desde una gran sensibilidad.

Signos del horóscopo y la influencia lunar | iStock

Consulta tu tríada astrológica completa

Aquí tienes una tabla para que puedas consultar de forma sencilla las características básicas de tu signo solar, ascendente y signo lunar. Te recomiendo conocer cuáles son tus tres signos, porque con esa información puedes empezar a entenderte mucho mejor: cómo actúas, cómo sientes y qué energía te acompaña en esencia.

Para saber tu tríada necesitas tu fecha, hora y lugar de nacimiento. Con esos datos puedes calcular tu carta natal completa en muchas páginas gratuitas de Astrología. Solo tienes que introducir la información y revisar qué signo aparece en:

El Sol: que indica tu signo solar.

El Ascendente: que suele abreviarse como "Asc".

La Luna: que puede estar en un signo distinto al solar, dependiendo del día y la hora.

Una vez tengas tus tres signos, busca cada uno en la tabla siguiente. Ahí encontrarás una descripción breve de cómo se expresa esa energía en ti, según esté en tu identidad (Sol), en tu forma de actuar (Ascendente) o en tus emociones (Luna).

Tabla signos | Novamás

¿Qué representa el Ascendente?

Es el signo que estaba en el horizonte en el momento exacto en el que naciste. Marca cómo te muestras al mundo, tu personalidad externa, tu forma de comenzar las cosas y también el camino que vienes a desarrollar.

En muchos casos, el Ascendente es lo que los demás perciben primero de ti, incluso antes que tu signo solar. Por eso, conocerlo puede ayudarte a entender por qué a veces no te reconoces en cómo reaccionas o en cómo los demás te ven.

¿Y qué representa la Luna en el horóscopo?

Tiene que ver con tu mundo emocional. Habla de cómo sientes, cómo te vinculas con el pasado, cómo necesitas ser cuidada o cuidado, y qué cosas te hacen sentir en paz.

Es muy frecuente que alguien no se identifique con su signo solar, pero sí con su signo lunar, sobre todo si la Luna está en un signo muy dominante o muy diferente al Sol. La Luna también marca mucho la infancia y las emociones profundas, por eso puede sentirse como una parte muy real e íntima de ti.

Tu horóscopo tiene más sentido cuando lo miras completo

Si te gusta consultar el horóscopo, hay algo importante a tener en cuenta: para que sea realmente útil y más acertado, no basta con leer solo tu signo solar. Lo ideal es que leas también tu signo ascendente y tu signo lunar, porque ese trío forma una mirada mucho más completa y coherente sobre tu momento personal. Muchas veces, el mensaje que no encaja en el Sol, sí que lo encuentras en el Ascendente o en la Luna.