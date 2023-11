Humedad en los armarios: dos trucos caseros muy fáciles para evitarla

La humedad puede convertirse en un problema persistente en nuestra casa, afectando no solo la comodidad del entorno, sino también la integridad de la ropa y al estado de los armarios. Si no prevenimos esta humedad, se puede dar lugar a manchas desagradables, incluso hasta moho no deseado.

Con la llegada de esta temporada, la humedad es usual y puede causar estragos en nuestra casa. Pero estos se pueden prevenir, evitando así el deterioro con el paso del tiempo.

Es esencial abordar este desafío, de manera que absorbamos la humedad con los siguientes métodos para controlarla y prevenirla, asegurando un hogar seco, ropa fresca y armarios en buen estado.

Lo más importante es ventilar los armarios para que la humedad del interior desaparezca. Si esta es excesiva, solo tenemos que llenar saquitos de tela con arroz, y colocarlos en las baldas o colgarlos de las perchas. Así se absorberá toda esa humedad gracias a la gran capacidad de absorción del arroz. Reduciremos los niveles de humedad al instante. ¡Este truco te sorprenderá!

Armario con ropa | Gtres

Otro ingrediente que podemos utilizar es el bicarbonato de sodio, ya que retiene la humedad, neutraliza los olores y tiene propiedades antifúngicas. Lo usaremos de la misma forma que el arroz, renovando el contenido de los saquitos cada cierto tiempo.

Además, también podemos utilizar esas bolsitas pequeñas que vienen en las cajas de zapatos, bolsitas de gel de sílice, para absorber la humedad, ya que tienen mucha capacidad de absorción.

Con estos sencillos consejos, tu casa estará libre de humedad. ¡La frescura del aire volverá a cada rincón y ya no tendrás la presencia desagradable que la humedad puede traer consigo!