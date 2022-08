Hacer un presupuesto para las vacaciones va a salvar tu economía en septiembre

Siempre que hablamos de finanzas, hablamos de presupuestos. A muchas personas les parecen una auténtica pesadilla y no saben por dónde empezar. Pero tengamos en cuenta que sin un presupuesto ni organización nuestras finanzas se verán afectadas, más allá de las vacaciones.

Si durante el año hemos tenido un objetivo claro y un presupuesto habremos organizado nuestro dinero para poder hacer vacaciones. En este caso, lo tenemos todo solucionado.

Aún así sería recomendable que hiciéramos un presupuesto específico para nuestras vacaciones y así ajustarnos a lo que habíamos calculado.

Si por el contrario durante el año no hemos tenido en cuenta nuestras vacaciones y no hemos planificado nada, podemos tener algunos problemas no recomendables en tus finanzas.

Por qué necesitas un presupuesto

Te voy a contar 3 formas en las que no tener tu presupuesto definido puede arruinar tus vacaciones:

1. Puedes incurrir en deudas pequeñas a tipos de interés muy elevados: Estas deudas las arrastrarás durante un largo período de tiempo cuando ya no te acuerdes ni de tus vacaciones. Teniendo un presupuesto tienes menos posibilidades de necesitar dinero extra e incurrir en una mala deuda.

2. Puedes destinar dinero a gastos superfluos: Al no tener control sobre tus gastos, puedes gastar el dinero que tienes para tus vacaciones en cosas insignificantes que no te aportan nada. Si lo haces, vas a tener menos dinero para cosas importantes que te gustaría hacer.

Por ejemplo, has gastado dinero en compras y el último día ya no tienes suficiente para poder ir a cenar al sitio que te hubiera gustado. Si tienes un presupuesto, te organizas previamente y eliges a qué destinas cada parte de tu dinero para las vacaciones. De esta forma reduces al máximo los gastos hormiga o gastos que realmente no son necesarios.

3. Vas a gastar tus ahorros considerablemente: Al no tener presupuestadas tus vacaciones puedes necesitar cada vez más y más, y si no incurres en deuda puede ser que tu fondo de emergencia se vea afectado y se reduzca mucho.

Al tener el presupuesto organizado, sabrás aquello que necesitas y en qué vas a gastar el dinero durante el viaje, lo que reducirá al máximo esos imprevistos que te hagan tirar del ahorro.

En definitiva, como siempre digo, en nuestra vida y en nuestras vacaciones, el presupuesto es importante. Nos hace tener una visión de cuánto dinero disponemos, en qué vamos a gastarlo y qué nos podemos permitir y que no. Dejando nuestras finanzas lo más sanas posible.

No tener presupuesto vacacional puede arruinar tus vacaciones, pero no tener un presupuesto anual, también puede arruinar tu vida.