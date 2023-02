¿Sirven para algo los suplementos de ginseng y jalea real?

Cualquier época es buena para publicitarlo. En invierno, por el frío; en primavera, por el cansancio; en verano, por los exámenes y en otoño, porque estás decaída. Cuando algo sirve para todo es que no sirve para nada. Analicemos: jalea real y ginseng ¿sirven (de verdad) para lo que nos cuentan?

Empecemos entendiendo qué es lo que estamos tomando en esas capsulitas que se venden precio de oro.

Jalea Real

Es una sustancia blanquecina que segregan las abejas obreras por unas glándulas que tienen su cabeza. Eso se mezcla con secreciones estomacales y sirve de alimento para las larvas durante los primeros días de vida. Solamente la abeja reina y sus sucesoras seguirán consumiéndola. (A lo mejor esto nos ha hecho pensar que, como reinas que somos, tenemos que consumirlo, quien sabe).

¿De qué está compuesta?

Un 60% es agua. Azúcar (uy, esto mejor evitarlo). Proteínas, aminoácidos y lípidos. Vitaminas del grupo B (que ya los comemos en carne, huevos, legumbre, verduras y fruta). También tiene minerales como hierro, calcio, sodio, zinc o potasio (vamos, como en todos los alimentos que constituyen una dieta saludable).

Pero olvidemos todos los componentes, ya que los tenemos en nuestra dieta (y más que probablemente en cantidades superiores), ¿qué beneficios nos aporta?

Beneficios de la jalea real

Según dicen quienes lo promocionan, mejora el sistema inmunitario, baja el colesterol, mejora la piel, la menopausia, ayuda a mejorar la fertilidad y hasta "previene el cáncer".

¿Por qué será que, con todos estos beneficios maravillosos, las Autoridades Europeas de Seguridad Alimentaria (EFSA) no autorizan ninguna alegación de salud? Pues porque no se ha proporcionado una evidencia sólida entre las propiedades que nos quieren contar y la realidad. Sobre todo, porque estos mismos beneficios se obtienen con una alimentación saludable (y a mejor precio).

Pero no queda ahí la cosa. No solo no tiene efectos evidenciados, sino que con hipertensión y taquicardia no se recomienda, tampoco en personas que sufren migrañas. Y, obviamente, no es adecuado en diabetes, ni en embarazo.

Ginseng

Cuando hablamos del suplemento de ginseng, lo que se toma son las raíces de una planta del género panax, que en griego significa "panacea".

Está compuesto por ginsenósidos, que se encuentran, sobre todo, en la raíz. Antes de que la quinoa o la chía le hicieran sombra como “superalimentos”, el ginseng era el rey de las panaceas.

Beneficios del ginseng

Entre sus beneficios estaría: elevar el rendimiento físico y mental, activar el sistema inmunitario y liberar dopamina y serotonina. Aquí también cuentan que reduce el riesgo de "algunos tipos" de cáncer ("no maticemos más, que es un jardín" habrán pensado). Quizá les pareció poco y se animaron a tocar otro de los miedos de la sociedad: dicen que evita el Alzheimer.

¿Qué dicen las autoridades?

La EFSA determinó que no hay una relación causa-efecto entre el consumo de ginseng y los efectos propuestos.

Otra vez opinan que podemos conseguir cualquiera de estos beneficios con unos buenos hábitos de vida. La panacea… no lo era tanto.

¿Esto significa que no tienen ningún efecto?

No, significa que los efectos derivados de sus componentes los consigues con buenos hábitos de alimentación y de vida. Por lo que no es necesario gastar dinero en algo que consigues con un estilo de vida sano. Pero en este artículo lo único que te doy es información, tuya es la decisión.