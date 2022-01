Fantosmia: por qué percibimos olores fantasma

Seguro que más de una vez has sentido un olor que nadie más ha podido oler porque realmente no está presente en el entorno o te ha dado la sensación de oler algo que recuerdas ya haber olido antes. Este síntoma está bautizado con el nombre de fantosmia, y se trata de una alucinación olfativa que puede que hayas experimentado alguna vez en tu vida.

Los olores que se perciben pueden variar en función de la persona, pudiendo ser agradables o desagradables, afectar a una o a varias fosas nasales, y el olor puede perdurar en el tiempo o ser un olor pasajero.

Se pueden observar dos tipos de fantosmia que te contamos a continuación:

Fantosmia periférica : en este tipo su origen se encuentra en las propias fosas nasales.

: en este tipo su origen se encuentra en las propias fosas nasales. Fantosmia central: en este caso el origen está en el cerebro.

Según algunos estudios que investigan este síntoma, como el realizado por Kathleen E. Bainbridge de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, la fantosmia es experimentada por más hombres que mujeres. En general, hay mayor incidencia a partir de los 40 años de edad:

La fantosmia puede surgir por diferentes motivos, que te explicamos más adelante:

Infecciones respiratorias

Tabaquismo

Contaminación

Migrañas con aura

Rinitis

Sinusitis

Trastornos neurológicos

Traumatismos en la cabeza

COVID-19

Parkinson

Desafortunadamente, y a pesar de las muchas investigaciones, aún no se conoce el tratamiento para ello, de manera que en el caso de padecerlo, a día de hoy, no será tratado con ningún tipo de medicamento, sin embargo, en muchos casos suele desaparecer solo y no resultarse de algo permanente, sino que es algo puntual o pasajero en la gran mayoría de ocasiones. ¿Te ha ocurrido alguna vez esta sensación?

