Con este sencillo truco evitarás que el agua hirviendo se derrame

A todos nos ha pasado alguna vez: ponemos una olla con agua a calentar y, cuando empieza a hervir, el agua se desborda y se crea un desastre en la cocina. Es un problema muy común, pero, afortunadamente, existe un sencillo truco que puede ayudar a evitar que el agua hirviendo se derrame y no, no es el de la cuchara de madera.

El truco consiste en poner una capa de aceite sobre los bordes de la cacerola como lo hacen en este vídeo de la cuenta de Instagram @realfooding.market.

Pones un poco de aceite en un papel de cocina, lo friegas en los bordes y listo. Podrás perder de vista la cacerola durante unos minutos sin temer a que ta cocina termine hecha un caos.

Ahora bien, recuerda que si el fuego está demasiado fuerte puede que este truco solo sirva durante unos segundos y el agua hirviendo termine derramándose, así que tampoco te confíes demasiado. En los cursos de prevención de incendios en casa, los bomberos siempre recomiendan no hacer ninguna otra actividad cuando cocinemos.

El truco de la cuchara

El truco de la cuchar que hemos mencionado al inicio también puede servir. Consiste en colocar una cuchara de madera sobre la olla mientras el agua se está calentando. La cuchara actúa como una especie de barrera, rompiendo la tensión superficial del agua y evitando que se desborde.

Este truco puede parecer demasiado simple para ser verdad, pero en realidad tiene una base científica que lo justifica. Cuando el agua se calienta y comienza a hervir, se forman burbujas en la superficie que son las que suben hasta el borde de la olla. Estas burbujas contienen vapor, y cuando llegan a la superficie, se rompen y liberan el vapor al aire. Sin embargo, si las burbujas se acumulan sin parar, pueden desbordar el agua de la olla.

Para evitar que se amontonen demasiado, debemos crear un obstáculo con una cuchara de madera. Gracias a este pequeño gesto, haremos que las burbujas se acumulen a su alrededor, lo que ayuda a romper la tensión superficial del agua y evitar que se derrame o, al menos, controlarlo un poco.

Aunque es importante tener en cuenta que este truco no funciona con cualquier tipo de cuchara. La cuchara de madera es la más efectiva porque es un material no conductor, lo que significa que no se calienta tanto como el agua y no transfiere el calor al agua. Las cucharas de metal, por ejemplo, son un mal sustituto porque se calientan demasiado y pueden quemar al usuario al tratar de retirarlas.