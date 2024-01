Estas son las profesiones del futuro

Cuando se acerca el momento de elegir una carrera profesional, las búsquedas más frecuentes en internet son "carreras con más salidas" y similares. Además, los padres suelen animar a sus hijos a estudiar ese tipo de carreras que se supone que les van a garantizar éxito en la vida. Incluso algunos prohíben que sus hijos estudien aquellas carreras que consideran que no les van a "dar de comer". Todo esto es comprensible porque poder tener un trabajo digno es algo que nos preocupa y que buscamos conseguir a toda costa, tanto para nosotros mismos como para nuestros seres queridos. Sin embargo, ¿cómo acertar?

El resultado de estudiar una "carrera con futuro"

Lucía (nombre ficticio) es una chica de 17 años que como habilidad principal tiene la creatividad y le gustan las profesiones relacionadas con el arte. Quiere estudiar diseño, pero sus padres, los dos empresarios exitosos dedicados al mundo de la economía y la ingeniería le dicen que no puede hacer esa carrera, que busque otra opción porque esa "no tiene salidas" y le dará trabajos "muy precarios".

Finalmente, muy a su pesar, Lucía estudió un doble grado de dos carreras "con futuro" que le garantizaría un puesto laboral muy exitoso. El resultado fue unos largos años estudiando algo que no le gustaba, buscando sentir alegría con actividades fuera de la carrera que la pudieran llenar y con personas que le aportaran cosas que ella no se podía aportar a sí misma y posteriormente, fue dando tumbos en distintos puestos de trabajo precarios donde no se sentía valorada y donde no disfrutaba, siempre buscando funciones relacionadas con el diseño de una forma o de otra.

Finalmente decidió "asentar la cabeza" y consiguió un puesto en el que empezó a esforzarse y a ganar mucho dinero. Pero con 40 años y la vida medio "resuelta" acude a consulta por un gran vacío en su interior, completamente deprimida y diciendo "no sé por qué estoy triste, si tengo un gran éxito y todo lo que podría desear".

Conclusión: alcanzar los deseos de otro no da la felicidad.

Cómo encontrar la profesión de mi futuro

Las profesiones con futuro o con salidas profesionales no existen. Ojalá una carrera pudiera garantizarnos estabilidad económica, pero no es así. Nuestro trabajo definirá gran parte de nuestra identidad, nuestra vida y nuestro estado de ánimo, así que la profesión de nuestra vida no la podemos encontrar en una búsqueda por internet.

A continuación, tienes algunos consejos para identificar cuál es la profesión ideal para ti que de verdad te garantizará éxito:

Autoconocimiento : conoce tus habilidades y sobre todo conoce lo que te gusta . Esto es fundamental para elegir qué tipo de profesiones van más con tu personalidad.

: conoce tus y sobre todo conoce lo que te . Esto es fundamental para elegir qué tipo de profesiones van más con tu personalidad. Tiempo libre : necesitas tiempo libre para conocerte y para que explores distintas actividades y de esta forma saber qué tipo de actividades te gustan más y/o se te dan mejor.

: necesitas tiempo libre para y para que explores distintas actividades y de esta forma saber qué tipo de actividades te gustan más y/o se te dan mejor. Inspiración : estar con personas que hayan llegado lejos haciendo las cosas que te gustan es muy importante para inspirarte. Por ejemplo: si te gusta el diseño, pregunta y habla con personas que han alcanzado altos puestos relacionados con el diseño o que son felices en su trabajo.

: estar con personas que hayan llegado haciendo las cosas que te gustan es muy importante para inspirarte. Por ejemplo: si te gusta el diseño, pregunta y habla con personas que han alcanzado altos puestos relacionados con el diseño o que son felices en su trabajo. Autocuidado y relaciones personales : eres válido hagas lo que hagas, no tienes que llegar a ningún sitio para demostrar que eres importante o para que te quieran. Si esto es lo que sientes, es hora de revisarlo .

: eres hagas lo que hagas, no tienes que llegar a ningún sitio para que eres importante o para que te quieran. Si esto es lo que sientes, es hora de . Flexibilidad y apertura de mente : puede que haya carreras con las que realmente cueste mucho encontrar trabajo, pero siempre puedes buscar tu propio camino para crear algo nuevo haciendo lo que te gusta, deberás buscar la manera de cómo hacerlo.

: puede que haya carreras con las que realmente mucho encontrar trabajo, pero siempre puedes buscar tu para algo nuevo haciendo lo que te gusta, deberás buscar la manera de cómo hacerlo. Apoyo : es muy importante que te rodees de personas que apoyen tus decisiones y tu bienestar . En el caso contrario, puedes sentir grandes obstáculos e imposiciones.

: es muy importante que te rodees de que apoyen tus y tu . En el caso contrario, puedes sentir grandes obstáculos e imposiciones. Responsabilidad: debemos responsabilizarnos de las decisiones que tomamos y esto implica asumir las consecuencias, sean positivas o negativas y buscar alternativas si nuestro plan se tuerce. Pero en ningún momento un fracaso significa que debamos abandonar o que no teníamos razón persiguiendo nuestro sueño.

En conclusión, dejemos de buscar encajar con el "ideal social" y busquemos nuestro propio camino. Nadie puede ser feliz por nosotros.