Esta es la cantidad de sentadillas diarias que debes hacer para tonificar tu cuerpo

Puede que no te guste hacer largas rutinas de ejercicio, pero dedicar ni que sea media hora al deporte cambiará por completo tu vida, pues es fundamental ejercitar el cuerpo para mantenerlo sano y fuerte. Aun así, puede que te sea difícil encontrar tiempo en tu apretada agenda y por esa incompatibilidad temporal dejes el deporte a un lado.

Lo sentimos mucho si has llegado hasta aquí buscando consuelo, pero te tenemos que decir que eso no es una excusa. Ni la falta de tiempo ni la falta de ganas deben ser un impedimento para que el deporte pase a formar parte de tu vida y teniendo en cuenta lo que te queremos contar hoy, solo vas a necesitar unos pocos minutos.

¿Sabías que para tonificar tu cuerpo de cintura para abajo, solo debes hacer una cantidad determinada de sentadillas? Si tu principal objetivo es ver resultados en esa parte del cuerpo, ya va siendo hora de que apliques esta rutina a tu día a día.

Cuántas sentadillas debo hacer cada día para fortalecer el glúteo

A mayor número de sentadillas, mejores resultados, pero no hace falta que te dejes el alma cada día para conseguir lucir unos glúteos y unas piernas tonificadas. El secreto está en la constancia y la calidad y no tanto en la cantidad. No son ni 100 ni 20, el número de sentadillas diarias que deberías realizar es ni más ni menos que 50.

De todas formas, no te lances al vacío el primer día. Si aún no tienes integrado el deporte en tu vida, deberás llegar a la cifra de forma gradual, ejercitando el cuerpo poco a poco para que no se resienta ni dañes tus músculos. Puedes empezar por realizar entre 10 y 15 sentadillas cada dos o tres días a la semana e ir aumentando la frecuencia y la cantidad progresivamente. Llegará un punto en que, sin ser consciente, ya habrás alcanzado tu objetivo diario.

Para unos resultados impecables, no debemos realizar siempre el mismo tipo de sentadillas. De lo contrario, la eficacia de este ejercicio dejará de ser tan óptima al acostumbrar al músculo a hacer el mismo esfuerzo. Por ello, es importante cambiar la dificultad o agregar elementos que cambien el método.

Tipos de sentadillas que dan mejores resultados

Introdúcete en este ejercicio con la sentadilla básica. Para ello, debes colocarte con los pies separados al ancho de tus caderas, con las puntas algo giradas hacia los laterales y bajar hasta tener los muslos en paralelo. Es en la subida en la que debemos apretar los glúteos para ejercitarlos. Ayúdate estirando los brazos hacia adelante para mantener el equilibrio.

Para subir un escalón, podemos añadir dificultad a la sentadilla básica con un pequeño salto. En el momento de ascender, hazlo saltando hacia arriba con los glúteos apretados. También puedes probar con un salto hacia adelante, aterrizando en forma de sentadilla.

Usando materiales como las mancuernas también estaremos cambiando el ejercicio. Con una mancuerna en cada brazo, separa más los pies y desciende lentamente hasta quedar casi en cuclillas. Después sube. Notarás el efecto tanto en las piernas como en los glúteos y brazos. Y si quieres seguir fortaleciendo las extremidades inferiores, puedes combinar las sentadillas y zancadas para una mayor eficacia.