La dieta mediterránea, la clave contra la inflamación crónica, según una especialista en alimentación

¿Alguna vez te has sentido como si tu cuerpo estuviera haciendo una fiesta a la que no fuiste invitada? Eso podría ser inflamación. La inflamación es como esos amigos que se quedan mucho después de que la fiesta haya terminado, y su presencia puede ser bastante molesta. Pero no te preocupes, porque hoy vamos a hablar de cómo puedes despedirlos amablemente, pero en la versión de dieta antiinflamatoria.

¿Qué es la inflamación y por qué ocurre?

Piensa en ella como el sistema de alarma de tu cuerpo. Cuando te cortas, te golpeas o tienes una infección, tu cuerpo envía a su ejército de células inmunitarias para defenderte. Esa es la inflamación aguda y es algo bueno. El problema surge cuando esta alarma no se apaga y la inflamación se convierte en crónica. Esto puede ocurrir debido a factores como el estrés, la falta de ejercicio, la mala alimentación y, sí, esos alimentos ultraprocesados que tanto intentan que compremos en packs de 5 para hacerse un hueco en nuestro armario.

Dieta antiinflamatoria: Qué es y cómo aplicarla

La dieta antiinflamatoria no es solo una moda pasajera, es un estilo de vida que puede ayudarte a reducir la inflamación crónica y mejorar tu salud en general. Pero... ¿cómo lo hacemos de manera fácil y sin complicarnos demasiado? Vamos a centrarlo en 3 puntos que harán que todo sea más sencillo: disminuir el uso de ultraprocesados, adoptar la dieta mediterránea y eliminar el alcohol.

Adiós a los ultraprocesados: Más fácil de lo que crees

Los alimentos ultraprocesados son como esos amigos tóxicos de los que sabes que deberías alejarte, pero que siempre terminan volviendo. Estos alimentos están llenos de azúcares añadidos, grasas de bajo valor y una lista de ingredientes en la que no puedes saber qué estarás comiendo. Para reducir la inflamación, es crucial decirles adiós.

¿Cómo hacerlo sin complicaciones? Aquí van unos consejos:

1. Compra alimentos frescos: Llena tu carrito de supermercado con frutas, verduras, carnes magras y granos enteros. Si los ingredientes tienen más de cinco sílabas, déjalos en la estantería.

2. Cocina en casa: No necesitas ser un chef profesional. Con recetas simples y saludables puedes crear comidas deliciosas. Piensa en ensaladas, salteados de verduras y pescados al horno.

3. Lee las etiquetas: Si compras algo envasado (siempre hay que priorizar los alimentos sin etiquetas), asegúrate de entender lo que dice la etiqueta. Busca que el alimento se parezca lo más posible a lo que lees en la lista de ingredientes. Olvídate del número de ingredientes, de los aditivos… comprueba que lo que compras es el alimento, si no, será sólo un producto más.

Alimentos saludables típicos de la dieta mediterránea | iStock

La dieta mediterránea: El camino más rápido a la salud

Imagínate en una terraza con vistas al mar, disfrutando de una ensalada fresca con aceite de oliva virgen extra. Eso es la esencia de la dieta mediterránea. Esta dieta es famosa por sus beneficios para la salud y es una de las más fáciles de seguir si buscas reducir la inflamación.

Te lo sabes, lo vives día a día, sólo queda aplicarlo:

1. Aceite de oliva: Usa aceite de oliva virgen extra como tu principal fuente de grasa. Es delicioso y tiene propiedades antiinflamatorias.

2. Frutas y verduras: Come una variedad de frutas y verduras de todos los colores. Son ricas en antioxidantes que combaten la inflamación.

3. Pescado y mariscos: Incluye pescado y mariscos en tu dieta varias veces a la semana. Son ricos en ácidos grasos omega-3, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias.

4. Granos enteros: Opta por granos enteros como cereales integrales (de verdad). Son ricos en fibra y nutrientes.

5. Legumbres: En todas sus formas, tamaños y cocinados. Ya sabes que, si existieran los super alimentos, serían ellas.

Plato de ensalada típica meditarránea | Pexels

Eliminar el alcohol: No más resacas inflamatorias

No hay dosis segura de alcohol, no es divertido y no es bueno para tu cuerpo. Puede contribuir a la inflamación y a una serie de problemas de salud. Si realmente quieres seguir una dieta antiinflamatoria, es mejor eliminar el alcohol o, al menos, reducirlo significativamente.

Beneficios de la dieta antiinflamatoria

Adoptar una dieta antiinflamatoria puede ofrecerte muchos beneficios. No solo ayudarás a reducir la inflamación crónica, sino que también mejorarás tu salud cardiovascular, controlarás mejor tu peso y aumentarás tu energía. Además, muchas personas encuentran que este tipo de dieta mejora la digestión y contribuye a una piel más saludable.

Hacer una dieta antiinflamatoria no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Al reducir el consumo de ultraprocesados, adoptar los principios de la dieta mediterránea y eliminar el alcohol, puedes hacer cambios significativos en tu salud de una manera fácil y agradable.

Recuerda, la clave está en hacer pequeños cambios que puedas mantener a largo plazo.