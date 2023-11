Día del Soltero: Tips para aprender a estar solo

Hoy es 11 de noviembre y se celebra el Día del Soltero. Esta es una celebración que viene de China, donde celebran el "Guanggun Jie", y que ha dado la vuelta al mundo. ¿Por qué se escogió este día? Por el 11 del 11, ya que cogen el número 1 para representar la soltería.

Muchas personas eligen ser solteras por convicción y otras porque después de una ruptura prefieren estar un tiempo sin pareja. Sea como fuere, es importante saber hacer cosas solo y saber estar solo, pero esto algunas veces no es fácil.

Por eso, desde NovaMás hemos contactado con Alba Cardalda (@albacardalda.psicologa en Instagram). Ella es psicóloga y neuropsicóloga y la hemos entrevistado para que nos ayude a dar con las claves para aprender a estar solo.

¿Por qué es importante aprender a estar solo y disfrutar de la soledad en la vida cotidiana?

Aprender a estar solos es clave para ser dueños de nuestra propia felicidad. Cuando te llevas bien contigo mismo y sabes disfrutar de tu propia compañía, estar con otras personas es una elección, no una necesidad, y esto evita que nos convirtamos en dependientes emocionales y que nuestro bienestar esté supeditado a personas y factores externos.

¿Cuáles son algunos de los desafíos comunes que las personas enfrentan al estar solteras o vivir solas?

En nuestra sociedad, se le da mucha importancia a las relaciones de pareja porque se percibe como la única posibilidad de tener una vida "completa". Desmontar esa creencia y entender la soltería como un estado válido, completo y suficiente para poder vivir una vida plena es el primero de los desafíos.

Por otro lado, puede surgir el sentimiento de soledad, pero cuando forjamos relaciones fuertes con amigos y amigas, estos pueden cumplir muchos roles que cumple una pareja: brindarnos apoyo y escucha, compartir intereses, viajar, conversar sobre temas que nos apasionan, acompañarnos a citas médicas importantes, etc.

Los amigos son la familia que se escoge y es importante cuidarla y mantener los lazos que nos unen tanto cuando estamos solteros como cuando estamos en pareja.

¿Cuáles son los beneficios psicológicos de aprender a estar solo de manera saludable?

Nos da un espacio para la introspección y el autoconocimiento, fundamental para el crecimiento y desarrollo personal; desplegamos recursos que muchas veces permanecen ocultos si siempre estamos en compañía; fomentamos la capacidad para ser autónomos y evitar la dependencia emocional; nos permite ser más auténticos y genuinos; nos hacemos más resistentes; y, por último, el poder manejar nuestro tiempo y establecer nuestras propias prioridades sin comprometer las necesidades o deseos de otros nos permite avanzar en el camino que deseamos, aportándonos esto mayor coherencia con nuestras metas y objetivos, y sentirnos así más autorrealizados.

¿Qué consejos darías a alguien que tiene dificultades para estar solo y se siente incómodo en su propia compañía?

Si no estamos acostumbrados a estar solos, es normal necesitar un tiempo de adaptación. Debemos permitirnos ese tiempo para ir pasando de sentirnos extraños, incómodos o incompletos a sentirnos plenamente a gusto en nuestra soledad.

En ese tiempo de transición es importante explorar intereses y redescubrir pasiones que quizás no sabíamos que teníamos y nos hacen disfrutar y desarrollarnos: leer, escribir, viajar, cocinar, hacer deporte, ir a conciertos, aprender cosas nuevas… Disfrutar con alguien implica cuidar la relación, las actividades, las conversaciones y los lugares que compartes con esa persona. Para disfrutar de uno mismo tenemos que cuidar esos mismos aspectos porque en realidad estamos también cuidando un vínculo, el que establecemos con nosotros mismos.

¿Cómo se puede superar la sensación de soledad y la necesidad constante de estar en una relación o rodeado de personas?

Si nunca hemos hecho cosas solos es normal sentir miedo o sentirse extraño cuando empezamos a hacerlas, pero tan solo es una fase inicial. Es necesario pasar por esa primera fase para superar la sensación de soledad y hacer las actividades que uno desea hacer las veces necesarias hasta que esa sensación se atenúe y desaparezca.

También nos ayuda establecer objetivos personales que no dependan de estar en una relación o con otras personas porque tener propósitos nos motiva y da sentido a nuestra vida.

Por último, si se siente que esta sensación es muy intensa o dura mucho tiempo, podemos plantearnos la opción de pedir ayuda profesional e iniciar un proceso terapéutico o desarrollo personal para trabajar en aquellos aspectos que nos pueden estar bloqueando.

¿Qué estrategias o actividades recomiendas para desarrollar la autoestima y la confianza en uno mismo para disfrutar de su vida en solitario?

Establecer metas pequeñas y alcanzables es una buena manera de fomentar nuestra autoestima porque, al lograrlas, desarrollamos la confianza en nosotros. Por eso es importante reconocernos y celebrar nuestros propios logros y éxitos.

Por otro lado, es muy importante que nos cuidemos en todos los aspectos posibles: escribir, para cuidar de nuestras emociones y comprenderlas; hacer deporte para cuidar nuestro cuerpo y beneficiarnos de los efectos que tiene en nuestro cerebro y estado de ánimo; alimentarnos de forma saludable; tener un buen descanso y practicar la meditación.

Establecer una rutina donde tengan cabida estas prácticas de autocuidado nos ayudan a desarrollar la autoestima y la autoconfianza.

¿Cómo pueden las redes sociales y la tecnología afectar la percepción de la soledad? ¿Tienes consejos para utilizar estas herramientas de manera saludable?

Las redes sociales a menudo distorsionan nuestra percepción de soledad porque constituyen un bombardeo de imágenes de vidas "perfectas", con parejas y amistades "perfectas". Es fácil caer en la comparación y hacernos sentir que a nosotros nos falta algo, que estamos más solos que el resto o que nuestra vida es mucho peor que la de los demás. Sin embargo, debemos recordar que las redes sociales son un escaparate selectivo, no una realidad completa.

Recomiendo, por un lado, limitar el tiempo que pasamos en redes sociales e, incluso, hacer periodos de uno o dos días de descanso completo; y, por otro lado, ser muy selectivo con las cuentas que seguimos. Podemos hacer limpiezas frecuentes de las cuentas que seguimos para quedarnos solo con aquellas que nos inspiran, nos educan o nos hacen sentir bien.

Por último, debemos tener presente que la tecnología puede ayudarnos a mejorar las relaciones reales, pero no reemplazarlas. Aunque usemos las redes sociales, no podemos olvidarnos que las relaciones no virtuales son las que más debemos cuidar y disfrutar, pues inevitablemente nos permiten compartir y enriquecernos mucho más que las que mantenemos a través de la pantalla. Así que, idealmente, podemos reducir el tiempo que dedicamos en relaciones virtuales e invertirlo en las personas que tenemos a nuestro alrededor y con las que podemos vernos y compartir físicamente.