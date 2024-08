¿Cuánto aguantan los alimentos fuera de la nevera en verano? Este es el tiempo máximo

El verano es la época del año en la que más comida tiramos. Debido a las altas temperaturas, los alimentos se echan a perder con mayor rapidez si no están refrigerados. Por ello, es mejor que los mantengamos en el frigorífico. Debemos tener especial cuidado con toda comida que dejemos fuera de este electrodoméstico en pleno verano ya que, la ingesta de estos alimentos, puede derivar en una intoxicación alimentaria o provocarnos algún malestar ciertamente peligroso.

Una naranja en mal estado | iStock

Un hábito común que realizamos todos los días es descongelar encima de la encimera la comida del día siguiente o la de ese mismo día. A nosotros nos parece normal que, para que se descongele antes, la mejor opción es que el calor actúe.

Otro hábito que nos parece de lo más normal es el siguiente: bajarnos a la playa o piscina con nuestros bocadillos sin meterlos en una nevera.

Bocadillo | iStock

Dos gestos que pueden parecer usuales y que seguro que muchas veces los has hecho, pero que no son nada recomendables siendo un auténtico peligro para nuestra salud.

Seguro que estarás pensando que mientras ese alimento descongelado o ese bocadillo hecho no huelan ni tengan mal aspecto, se pueden seguir consumiendo. Siento decirte que ni el olor ni tan siquiera la apariencia de los alimentos son aspectos que debas tener en cuenta cuando el calor aprieta. Y es que disfrutar de esos platos que has preparado para la playa, piscina o tan siquiera en casa sin pasar antes por el refrigerador pueden desembocar en cólicos, vómitos, diarrea o deshidratación.

Una mujer con dolor de tripa | Pexels

Para evitar una infección que nos arruine el verano por culpa de no ser precavidos, lo mejor será no consumir comida que no ha estado refrigerada durante al menos una hora. Pasado este tiempo desde su preparación, y con dos horas como tiempo límite, se disparan los riesgos de infección y el desarrollo de la bacteria conocida como estafilococo.

Esta bacteria es la encargada de producir enterotoxinas, derivando en una infección. En casa no deberías tener problemas para conservar tus alimentos en buen estado gracias al frigorífico, ¿pero y si vas a la playa o la piscina? En estos casos será recomendable recurrir a una nevera portátil con hielo.

Lo recomendable para nuestra salud es descongelar los alimentos en la nevera aunque tarden un poco más y no consumir alimentos expuestos al calor del verano aunque tengan buen aspecto.