Consejos para evitar conflictos en los chats de padres de los grupos de WhatsApp del colegio

La llegada de la mensajería instantánea a nuestras vidas ha mejora mucho nuestra comunicación consiguiendo que esta sea más rápida, sin embargo, no está exenta de poder general malos entendidos. En España, una de las aplicaciones más usadas para mandar mensajes es WhatsApp y con la posibilidad de crear grupos muchos padres lo utilizan para comunicarse con otros padres de la misma clase a la que van sus hijos. Puede ser una herramienta muy útil para resolver dudas, pero también puede generar diferentes conflictos si no se tiene cuidado. Te damos algunas recomendaciones para que uses con precaución WhatsApp si estás ya incluido en un grupo de padres del colegio.

En primer lugar lo que debemos tener en cuenta es que es un grupo creado fundamentalmente para resolver dudas o dar información. Por lo que es aconsejable que solo se dé información importante o que tenga que ver con la escuela. Evita entrar en rumores y chismorreos. Tampoco utilices este canal para enviar chistes, memes, fotos virales o cadenas.

En caso de que necesites hablar con algún padre o madre en concreto del grupo, es mejor que mantengáis la conversación en privado.

Por otro lado, evita hacer comentarios que puedan resultar ofensivos o que se puedan malinterpretar, ya que incluso se puede llegar a tener hasta problemas legales.

Ten en cuenta a la hora que mandas los mensajes, evita las altas horas de la noche o que sea muy temprano en la mañana, o los fines de semana, para no molestar al resto de integrantes del grupo.

Además, cuanto más breve y conciso sean tus mensajes mejor. Cuidado también con compartir fotos y vídeos de personas del grupo que no te hayan dado permiso para que las compartas.

Por último y como consejo fundamental, se siempre respetuoso.

