¿Cómo funciona la ayuda para los abuelos que cuidan a sus nietos en Suecia?

En un mundo cada vez más ocupado, contar con el apoyo de la familia en la crianza de los hijos es un gran regalo. En este sentido, Suecia ha dado un paso adelante implementando cambios en su sistema de subsidio parental que permiten a otros familiares asumir un papel más activo en el cuidado de los pequeños. Esta medida no solo alivia la carga de los padres, sino que también fortalece los lazos familiares, permitiendo que los abuelos pasen más tiempo con sus nietos y los padres reciban el apoyo que tanto necesitan.

Transferencia de días a abuelos y otros familiares

Desde el 1 de julio de 2024, los padres en Suecia ya pueden transferir días de subsidio parental a personas distintas del tutor del niño o el padre con bonificación. Quienes hayan tenido un bebé pueden transferir hasta 45 días de su subsidio parental a abuelos, abuelas, otros familiares o amigos, siempre que estas personas estén en la seguridad social en Suecia. Para las familias monoparentales, la cantidad de días transferibles se incrementa a más de 90 días por niño.

Esto significa que, si eres un abuelo o abuela en Suecia, podrías recibir hasta 90 días de subsidio parental para cuidar a tu nieto, permitiendo que los padres tengan un respiro y tú puedas disfrutar de tiempo valioso con el pequeño. Sin embargo, es importante que la persona que recibe estos días no trabaje, busque empleo o estudie durante este periodo, para asegurarse de que el tiempo se dedique completamente al cuidado del niño.

Mano de abuelo y bebé | Freepik

Cálculo del subsidio

La ayuda que recibe la persona a la que se transfieren los días se basa en sus propios ingresos que califican para el subsidio de enfermedad (SGI). Esto asegura que la compensación sea justa y proporcional a los ingresos anuales del individuo que asume el cuidado. Incluso los pensionistas y otras personas sin SGI pueden recibir este subsidio, lo que amplía aún más las posibilidades de apoyo.

Estas nuevas reglas en Suecia son un gran avance para los futuros padres y madres, ya que brindan una mayor flexibilidad a la hora de decidir qué tipo de familia se quiere formar. No obstante, es importante recordar que los abuelos, quienes un día fueron padres, no deben sentirse obligados a asumir la crianza de sus nietos, sino que deben verlo como una opción a elegir libremente. Esta decisión del gobierno sueco permite a cada familia encontrar el equilibrio que mejor se adapte a sus necesidades y deseos, sin imponer responsabilidades no deseadas a los abuelos.