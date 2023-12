Cómo aprovechar los calendarios viejos para no tirarlos a la basura

Los calendarios son un producto que nos acompaña durante todo el año, desde el primero hasta el último día de los 365. Apuntamos citas médicas, reuniones de trabajo, cumpleaños y es el mejor aliado para descubrir los días festivos. Pero se trata de una herramienta que tiene fecha de caducidad y que, llegados al 31 de diciembre de su respectivo año, dejan de tener validez. Sin embargo, aunque parezca que no, siguen siendo útiles.

Por mucho que los calendarios digitales o los dispositivos móviles los hayan relegado a un segundo plano, este producto de papel sigue estando patente en la gran mayoría de hogares españoles. Nos acompaña durante todo el año, por lo que da lástima cuando llega el día de deshacernos de ellos. No obstante, podemos darle una segunda vida y además, contribuir al medioambiente reciclando estos calendarios viejos.

Pero, ¿cómo podemos aprovechar los antiguos calendarios de papel? Desde NovaMás te damos una selección de ideas maravillosas para reciclar este producto que nos acompaña, colgado en cualquier estancia de nuestra casa, durante días buenos y malos. Así que, con la entrada del 2024, renueva calendario y aprovecha el viejo.

Los regalos de los Reyes Magos

Después de dar entrada al año, el principal acontecimiento de los días posteriores es la llegada de los Reyes Magos con los regalos de los pequeños de todos los hogares españoles. Por este motivo, con nuestro calendario recién renovado, tenemos el viejo para utilizarlo de papel de regalo. Simplemente arranca las hojas del calendario del lado de los meses y úsalas para envolver los regalos. Una idea es coger el mes de enero y señalar, con un círculo rojo, el día 6.

La lista de deseos

Quizás es tarde, pero puede que algunos niños aún no hayan enviados la carta, con sus respectivos deseos, a los Reyes Magos. Si es el caso, podemos aprovechar los calendarios de papel viejo y utilizarlos como sobres donde enviar nuestras cartas. Tan sencillo como coger una hoja, doblarla en forma de sore y sellar los bordes con pegamento o cinta. Después, decóralo a tu gusto y ya podrás utilizarlo para enviar cartas, recopilar facturas o guardar ahorros.

Válidos en un futuro

El calendario del 2023 podría tener una segunda vida en un futuro, según la página web “When Can I Reuse This Calendar?”. Y quizás no muy lejano, aunque solo existen catorce combinaciones posibles en el calendario gregoriano. Por esta razón, entre los amantes de lo vintage se ha vuelto tendencia reutilizar los calendarios antiguos que coincidan los meses y días. Si no tiras a la basura el de este año, podrías reutilizarlo en 2027, 2038, 2049, 2055, 2066, 2077, 2083, 2094, 2100, 2106 y 2117.

Una segunda vida como cuaderno

No te deshagas del calendario viejo, en serio. Puedes convertir las hojas de los meses en cuaderno. Eso sí, necesitará comprar papel, aguja, hilo, tijeras y cinta de tela. Primero dobla todo por la mitad para crear la portada. Después, cose tres puntadas para aguantar todo centrado y en su lugar. De esta manera, podrás tener un cuaderno para cada mes y utilizarlo como agenda, diario o bloc de notas.