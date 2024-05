Cómo ahorrar más de 600 euros al año con el método del céntimo

Ahorrar es necesario, pero para muchos se convierte en tarea casi imposible. No solo porque cuando llegamos a final de mes no queda nada en la cuenta para poder destinar a nuestra cuenta de ahorro, sino porque en realidad esa pequeña hucha no debería ser solo una, sino que deberíamos de tener varias.

Objetivo claro: Motivo del ahorro

¿A quién no le ha pasado que quiere ir haciendo una reserva de dinero para comprar una casa en unos años y acaba gastándolo en la reparación del coche o en vacaciones? Como este son mil los ejemplos, y es que lo primero que debemos tener claro es no solo cuánto sino para qué estamos ahorrando.

De esta manera, lo ideal sería tener al menos dos huchas:

La del ahorro "intocable" que prevemos no utilizar en un largo plazo (para la jubilación, la entrada de una casa, etc.)

que prevemos no utilizar en un largo plazo (para la jubilación, la entrada de una casa, etc.) La del ahorro "que entra y sale" (para las vacaciones, comprar una lavadora nueva, etc).

La primera debería ir creciendo en el largo plazo y ser siempre mayor al final de año que al comienzo. La segunda puede tener oscilaciones, ya que probablemente necesitemos usarla en el corto plazo.

Si te cuesta ahorrar, hoy te cuento algunas formas más llevaderas de poder hacerlo.

Método del sobre para ahorrar

El método de los sobres consiste en dividir nuestros ingresos en distintos sobres, destinando a cada una de las partidas una cantidad.

Lo ideal sería dedicar el salario de la siguiente manera:

60% de nuestros ingresos a los gastos corrientes (pago de hipoteca o alquiler, suministros, supermercados…).

10% a ocio y caprichos.

10% a ahorro del que consideraríamos "intocable".

10% al ahorro "que entra y sale" (reservas para imprevistos o gastos extra a corto plazo).

10% a celebraciones (regalos de cumpleaños, bodas…).

Los sobres los puedes personalizar según tu situación personal. Quizás haya personas que acudan a ocho bodas en un año y necesiten dedicar más del 10% a celebraciones, mientras que otras tengan más gastos de otro tipo y el porcentaje de esos sobres cambiará.

Lo importante es fijar los porcentajes a principio de mes (no al final), intentar no tocar el esquema una vez establecido y dedicar cualquier importe sobrante al sobre del ahorro "intocable". Además recuerda que en la era en la que vivimos, los sobres no tienen por qué ser físicos. Puedes tener varias cuentas para dividir el dinero e incluso muchos bancos ya nos ofrecen la posibilidad de crear partidas virtuales en nuestra cuenta a través de la banca online.

Método del céntimo para ahorrar: Qué es y cómo se aplica

El método del céntimo consiste en aportar a nuestra hucha del ahorro un céntimo el primer día del año, dos el segundo, tres el tercero y así sucesivamente hasta aportar el último 3,65 €. Esto nos haría ahorrar a final de año 667,95€.

Caja para guardar el dinero que ahorras. | Pexels

Ahorrar con el método del redondeo

El método del redondeo consiste en redondear al alza nuestras compras diarias. Si las haces con dinero físico puedes ir metiendo la "calderilla" que redondea hasta el euro más próximo en una hucha.

Si pagas con tarjeta puedes revisar al final del día el importe de las compras y traspasar a una cuenta de ahorro ese redondeo. Entidades en distintos países ya ofrecen este servicio de manera automática a sus clientes, pudiendo elegir que tras cada compra se redondee el cargo al alza y vayas aportando ese importe a una cuenta remunerada.

Como puedes ver, hay múltiples maneras de poder ahorrar a lo largo del año, los meses y los días. Lo importante es encontrar la manera que se adapte a nuestra situación personal y que seamos capaces de mantener ese ahorro a lo largo del tiempo porque el secreto del ahorro reside en la constancia.