El color rosa no existe: Así lo explica la ciencia

Azul, verde, amarillo, naranja, rojo… Todos estos colores forman parte del espectro de luz visible. ¿Qué es el espectro de luz visible? Es la zona del espectro electromagnético que el ojo es capaz de ver. Si nos fijamos en su representación, vemos todos los colores que forman parte, pero hay uno que no aparece: el rosa. ¿Cómo es posible que no esté si hay objetos y prendas de ropa de este color? Pues porque el rosa no tiene una longitud de onda asociada.

Tal y como explica National Geographic España, los colores del espectro visible proceden de la luz del Sol, llamada también luz blanca, que es la unión de todos los colores y está formada por fotones. Estas partículas se mueven conjuntamente, pero cada una de ellas está en una frecuencia y longitud de onda diferentes. Al descomponer estas frecuencias, se ven los colores. Para entenderlo mejor, sería el efecto que se produce cuando aparece el arcoíris.

Cuando la luz blanca choca con los objetos, se producen dos efectos:

Los objetos absorben los fotones.

los fotones. Los objetos reflejan los fotones.

En este último caso, los fotones llegan a los ojos y es cuando el cerebro se encarga de identificar el color interpretando la longitud de onda y la frecuencia de ese color. Antes hemos comentado que el rosa no tiene longitud de onda. Entonces, ¿cómo el cerebro lo puede descifrar? En realidad, el rosa es la mezcla del rojo puro y el azul puro, es decir, los colores que hay en cada extremo del espectro visible.

El espectro electromagnético

Hasta ahora, hemos comentado la parte visible del espectro electromagnético, situado entre los 400 nanómetros (nm) y los 700 nanómetros. Pero, hay "vida" más allá de este rango, frecuencias imperceptibles para el ojo humano. Todas las frecuencias por encima de 400 nm se llaman ultravioleta y las que quedan por debajo de 700 nm se llaman infrarrojas.

La radiación ultravioleta (UV) forma parte de los rayos solares y tiene varias aplicaciones que quizás no sabes, como por ejemplo, la esterilización para eliminar bacterias, virus y hongos del agua y los alimentos.

Por su parte, los infrarrojos se utilizan en las cámaras de visión nocturna, en los mandos a distancia (son los responsables de que puedas cambiar de canal sin levantarte del sofá) y en ordenadores para que estos se puedan comunicar con sus periféricos.

Aunque puede parecer que el ultravioleta y el infrarrojo marcan el límite del espectro, para nada es así. Todavía más arriba del ultravioleta están los rayos X (los de las radiografías), los rayos gamma y los rayos cósmicos. Y más abajo del infrarrojo se encuentran las microondas (las que sirven para utilizar la comida, pero también para los radares), las ondas de radio (las que utilizan las radios, las televisiones y los móviles) y las frecuencias extremadamente bajas.

Tonalidades del color rosa

Existen una gran variedad de tonalidades de rosa, aunque las más comunes son el magenta (intenso y saturado), el fucsia (brillante y llamativo, más oscuro que el magenta), el rosa coral (con matices de naranja), el rosa salmón (más cálido y con matices de naranja) o el rosa pastel (más apagado y suave).