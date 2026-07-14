La cerveza sin alcohol ya representa el 14% del mercado español: por qué cada vez más personas la eligen

Tomarse una cerveza después de trabajar, durante un brunch de fin de semana o en una comida con amigos sin renunciar a conducir después ya forma parte de una nueva forma de disfrutar del ocio. La cerveza sin alcohol ha dejado de ser una opción reservada para situaciones concretas para convertirse en una elección habitual entre quienes buscan equilibrar disfrute y bienestar.

La tendencia no deja de crecer. Según datos de Circana, la cerveza sin alcohol representa ya el 14% del mercado cervecero español, un dato que refleja cómo los hábitos de consumo están cambiando hacia propuestas que encajan con un estilo de vida activo. El interés por cuidar la alimentación, la posibilidad de consumir cerveza en cualquier momento del día o simplemente la búsqueda de nuevas opciones de calidad explican el auge de esta categoría, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Este cambio también ha venido acompañado de una revolución en la elaboración. Lejos de aquellas primeras referencias, las cervezas sin alcohol actuales apuestan por recetas cada vez más sofisticadas, capaces de conservar el aroma, el cuerpo y el carácter de una cerveza tradicional. El resultado es una categoría que ya no se percibe como una renuncia, sino como una experiencia gastronómica en sí misma.

En este escenario, Cervezas Mica se ha consolidado como uno de los proyectos que mejor representa esta nueva forma de entender la cerveza. Esta cervecera independiente, fundada en Fuentenebro (Burgos), ha situado la innovación en el centro de su propuesta con una gama sin alcohol formada por variedades como Lager Pilsen, IPA y Amber Ale, elaboradas para demostrar que el sabor y la personalidad no dependen de la graduación alcohólica.

Cervezas Mica | Cervezas Mica

Su apuesta acaba de recibir además un importante reconocimiento internacional. La Amber Ale sin alcohol de Cervezas Mica ha sido distinguida con la medalla de oro en el European Beer Challenge 2026, convirtiéndose en la única cerveza española premiada en esta edición del certamen y reforzando el posicionamiento de la marca como una de las referencias más destacadas del sector.

"Durante mucho tiempo se pensó que la cerveza sin alcohol era una alternativa de segunda. Hoy ocurre justo lo contrario: cada vez más consumidores la eligen porque quieren, no porque tengan que hacerlo", explica Juan Cereijo, fundador y CEO de Cervezas Mica.

El crecimiento de esta categoría también ha despertado el interés de grandes compañías. En esta nueva etapa, Cervezas Mica cuenta con el respaldo de Pascual, a través de Pascual Innoventures, y ha firmado una alianza estratégica con Atresmedia para impulsar la visibilidad de un proyecto que responde a las nuevas tendencias de consumo.

Todo apunta a que la cerveza sin alcohol seguirá ganando protagonismo en los próximos años. Y marcas como Cervezas Mica están demostrando que esta transformación no solo responde a una nueva forma de consumir, sino también a una manera diferente de disfrutar de la cerveza: con la misma calidad, más posibilidades y adaptada a cualquier momento del día.