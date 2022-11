Caspa grasa o seca: ¿Cuáles son las causas?

Aunque la caspa estéticamente no es bonita e incluso a veces puedes sentirte avergonzado, no te preocupes, porque no eres el único y es algo muy común. La caspa es una afección que hace que se produzca una descamación excesiva del cuero cabelludo y que provoca que restos de piel seca de color blanquecino se desprendan. No es ninguna enfermedad ni algo peligroso o contagioso. Te explicamos por qué aparece.

La caspa puede ser tanto seca, que es la que suele aparecer en la ropa que llevas puesta o caer sobre los hombros, como grasa cuando se queda pegada al pelo, pero seguramente te preguntes ¿por qué aparece? No tiene nada de que ver con un mal lavado del cuero cabelludo, si no que puede originarse por otros motivos. El primero de ellos es porque tienes la piel irritada, seca o el cuero cabelludo muy graso. Además, se manifiesta sobre todo en aquellas personas sensibles a champús u otros productos del cuidado del cabello.

Sin embargo, debes lavarte el pelo con frecuencia, ya sea 1 o 2 veces por semana, porque si no lo haces puede aparecer a causa de un hongo que vive en los folículos del pelo de forma natural y que elimina los aceites del pelo, provocando sequedad en la piel y fomentando la caspa. Otras causas comunes pueden ser enfermedades como la psoriasis, el Parkinson, el VIH y sobre todo aquellas que afectan al sistema nervioso.

Chica cepillándose el pelo | iStock

Según un estudio realizado por Sonia Leranoz actualmente sigue siendo un reto, para el formulador cosmético, desarrollar productos de tratamiento capilar. Eso sí, existen gran número de tratamientos capilares y eficaces que ayudan a prevenir y corregir el problema estético de la caspa como los champús anticaspa, que están compuestos por ácido salicílico que ayuda a mejorar el aspecto del cabello y a regular las secreciones de sebo.

Existen personas más propensas a tener caspa, es el caso de los hombres que tienen más probabilidades de tenerla que las mujeres y de igual manera las personas adultas y de mediana edad más que las de otras edades. Seguramente en verano notes que apenas tienes caspa, pero llega el invierno y comienza a aparecer, no te preocupes, porque es más frecuente en las épocas más frías y más secas del año, y sobre todo en momentos de estrés.

