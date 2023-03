El botón secreto del lavavajillas que pocos conocen

Después de una comida o cena con invitados, empieza el juego. El tetris que debemos hacer para que todo lo sucio quepa dentro del electrodoméstico y tan solo necesitemos un ciclo de lavado, nos puede llevar un buen rato conseguirlo, especialmente cuando tenemos que meter elementos que diariamente no solemos usar, como copas de cristal.

Todos los lavavajillas cuentan con al menos dos compartimentos, uno superior donde normalmente se ponen vasos de cristal, boles y utensilios más pequeños; y uno inferior donde ponemos platos, fuentes de cristal o sartenes. Pero, ¿qué ocurre con nuestras copas de cristal?

Cómo lavar correctamente las copas en el lavavajillas

Según lo habitual, deberíamos colocarlas en el compartimento superior, pero el problema de estos utensilios es su tamaño y altura. Sus dimensiones, grandes y altas, nos obligan a ponerlas en el compartimento inferior, restando espacio a los platos y otros elementos más voluminosos y corriendo el riesgo de que su frágil cristal se rompa con los golpes y los roces.

Por si no lo sabías, tu lavavajillas tiene un secreto oculto con el que podrás solucionar este dilema. La mayoría de estos electrodomésticos incluye un botón situado en el lateral del compartimiento superior que precisamente está pensado para que no te quedes sin hueco. Al hacer clic, logramos que este compartimento descienda unos centímetros, por lo que el espacio se amplía y las copas pueden disponerse ahí sin problema.

Cómo lograr que el cristal salga reluciente del lavavajillas

Pese a que el lavavajillas nos ahorra tiempo de lavado, la cristalería nos da algún que otro dolor de cabeza cuando se empieza a opacar y parece sucia. Por eso, ahora que sabes cómo disponer correctamente los elementos, puedes aplicar estos consejos para que tu menaje salga reluciente.

No amontonar los utensilios

Sobrecargar el electrodoméstico apilándolo todo es una mala idea. La suciedad no va a desaparecer del todo, ya que va a tener que lavar demasiados elementos y, probablemente, si algún objeto tiene suciedad incrustada, va a costar más eliminarla. No quieras correr y poner solo una tanda para gastar menos, lo más seguro es que si llevas a cabo esta práctica, necesites lavar de nuevo todo porque el resultado no te gustará.

Abre el lavavajillas cuando acabe

Cuando acabe el lavado, abre la puerta del electrodoméstico para que salga el vapor. Ayudaremos a que se ventile la máquina y los utensilios se secarán más rápido, evitando que se queden marcas de agua en la cristalería. Dejar el lavavajillas mucho tiempo cerrado también puede provocar que proliferen algunas bacterias.

Programas a baja temperatura

Si tu lavavajillas incluye un programa delicado o uno especial para cristalería, no dudes en seleccionarlo. Si no lo tienes, intenta usar programas a baja temperatura, entre unos 40 y 50º, una temperatura que deteriora menos el cristal. Además, pon más cantidad de abrillantador para que este también actúe.

Usa vinagre

Para devolver el brillo a las copas y vasos que se han opacado a consecuencia de la cal y el uso reiterado, una solución a base de agua y vinagre blanco te ayudará. Mezcla tres partes de agua con una de vinagre y pon las copas a remojo o bien rocía la solución en cada pieza. Deja que la mezcla actúe durante un par de horas y elimina los restos con agua. Después, seca el cristal con papel de cocina, verás como ha cambiado el aspecto.