La biblia de los protectores solares: Lo que sí y lo que no deberías comprar

¿Eres de los que elige el protector solar por el regalo? ¿O quizá por la oferta? O el de 50+ y así no te lías. Ya sabemos lo importante que es usar protección solar, ahora ¿sabemos qué estamos comprando?

Tampoco vengo yo a decir cuál es el que tienes que comprar, faltaría más, pero sí espero que, después de leer esto, puedas elegir con más conocimiento.

¿Qué significa SPF?

Todo en inglés es más cool, y esto no va a ser menos. SPF es (redoble de tambor) "Sun Protection Factor". No podía saberse.

Lo que igual no está tan claro es que el número que acompaña estas siglas no es una "pantalla eterna", sino que se trata del tiempo por el que se multiplica el margen en el que la piel está protegida frente a quemadura solares. Es decir, si cuando no llevas ningún protector, tu piel empieza a enrojecerse a los 15 minutos, si usas un protector solar con SPF 30, tu piel estará protegida de quemaduras durante 450 minutos. Esto no es poco, pero tampoco es mucho.

¿Cuál es tu fototipo?

Ahora, debes conocer tu tipo de piel frente al sol y para esto se creó una escala de fototipos, que van desde la piel más clara hasta la más oscura:

Fototipo I : pelirrojos, y pieles muy claras. Se queman con frecuencia aun con poca exposición.

: pelirrojos, y pieles muy claras. Se queman con frecuencia aun con poca exposición. Fototipo II : normalmente rubios con ojos claros.

: normalmente rubios con ojos claros. Fototipo III : pieles más oscuras, pero aún blancas, con pelo castaño.

: pieles más oscuras, pero aún blancas, con pelo castaño. Fototipo IV : pieles oscuras de personas con el pelo negro.

: pieles oscuras de personas con el pelo negro. Fototipo V : pieles caracterizadas por ser algo más oscuras que en el fototipo anterior.

: pieles caracterizadas por ser algo más oscuras que en el fototipo anterior. Fototipo VI: pieles de personas negras

Además, debemos tener en cuenta el Índice de Radiación Ultravioleta. Según la zona, varía entre 1 y >11 de menor a mayor radiación. A mayor radiación, mayor protección necesitaremos. De esto se informa durante el verano en los medios de comunicación.

¿Le pedimos más a un protector solar?

Por supuesto. La protección solar frente a los UVB es imprescindible, ya que son los responsables de las quemaduras, pero los rayos UVA provocan envejecimiento de la piel y ahora ya sabemos que también son un factor de riesgo para el cáncer de piel.

Así que, es recomendable que el protector solar también proteja frente a ellos. Para eso, podrás ver indicadas las letras UVA rodeadas por un círculo, eso significa que la protección será, como mínimo, un tercio del SPF. Si la crema es factor 30 UVB, será una protección UVA de 10.

Y aún hay más. En la protección frente al sol usando una crema o gel con SPF influyen muchos factores:

Tipo de piel

Cantidad (no escatimes, una cucharadita por cada zona y no olvides, debajo de tirantes o pies)

Tiempo que se aplica

Sudoración

Contacto con agua

Fricción de la ropa

La edad

Por eso es necesario aplicarlo de nuevo cada dos horas.

¿Y la opción en spray?

Las aplicaciones en spray son muy cómodas, pero es difícil saber si se ha aplicado la cantidad adecuada para la protección. Además, el viento lo puede dispersar, así que cuidado con ellos.

¿Qué son los filtros físicos o químicos?

Los filtros físicos o minerales actúan como espejos que reflejan la luz ultravioleta. El problema es que dejan la piel muy blanca. Están indicados para los niños, no porque los filtros químicos sean tóxicos, sino porque tienen menos posibilidad de reacción alérgica.

Los filtros químicos absorben la radiación solar y la emiten como radiación térmica que es inocua para la piel. Son mucho más cosméticos, esto quiere decir que se extienden fácilmente, aunque no están indicados para personas con problemas de dermatitis. Es necesario que se apliquen una media hora antes de la exposición.

Actualmente, también existe la posibilidad de filtros mixtos.

¿Puedo usar el protector solar del año pasado?

En las etiquetas podemos ver un tarro abierto con un número seguido de la letra M. Es el PAO o "período tras apertura". Lo habitual es que las cremas solares tengan 12 M así que no, no se puede reutilizar, ya que no será posible garantizar la protección que indica el envase.

Aún con todo, es recomendable evitar la exposición al sol en horas centrales. Los niños menores de 6 meses no deben estar expuestos al sol (sombrilla o ropa con protección UV será adecuada). No olvides la hidratación y recuerda: el moreno es una acción de defensa del sol frente a una agresión, úsalo con moderación.