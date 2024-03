Así se mueve un bebé dentro de la barriga cuando la madre se ríe

El embarazo es una etapa única en la vida de una mujer. Durante estos meses, se desencadenan una serie momentos fascinantes y curiosos que empiezan a crear un vínculo único entre madre e hijo/a. Uno de esos instantes especiales de los que hablamos son los ataques de risa de la madre, que pueden ser un auténtico terremoto de felicidad y salud para el bebé.

En un vídeo de Instagram de la enfermera pediátrica @enfermeradebebes, hemos podido ver qué es lo que le ocurre al feto dentro de la barriga cuando a su madre se ríe sin parar. El pequeño o pequeña, en medio del líquido amniótico que lo protege, empieza a hacer rebotes al ritmo de cada carcajada de su progenitora.

Los efectos beneficiosos de la risa de la madre

Aparte de resultar divertido ver al bebé rebotando en la barriga, la enfermera asegura que "la risa tiene un efecto muy positivo y beneficioso tanto en la madre como en el bebé" y nada tiene que ver con este movimiento.

Al reír, el cuerpo segrega endorfinas, las "hormonas de la felicidad" que relajan el cuerpo de la madre y "estas pasan al feto", produciéndole así una sensación de bienestar cuando todavía no ha llegado al mundo. Además, un aumento de estar hormonas puede mejorar el sistema inmunológico, algo muy importante durante el transcurso del embarazo.

Por otro lado, en este blog sobre reproducción asistida, aseguran que un buen ataque de risa "promueve una mayor tonificación de la musculatura de forma pasiva, lo que promueve alcanzar un mejor estado físico y mental y ayuda a que el curso del embarazo sea más relajado y natural".

Reír, la mejor terapia para la mente

El embarazo provoca una montaña rusa de emociones que en ciertos momentos puede resultar muy difícil de gestionar. En medio de los cambios físicos y hormonales, encontrar maneras de mantener la salud mental equilibrada debe ser también una prioridad y una de las fórmulas más efectivas es, como te puedes imaginar, la risa.

Numerosos estudios respaldan la idea de que un buen ataque de risa tiene beneficios tanto a nivel físico como mental, pues las hormonas anteriormente mencionadas, funcionan como analgésicos que ayuda a sobrellevar los dolores, el cansancio y hasta las náuseas asociadas a la gestación.

También ocurre con el ejercicio físico

Reír no es la única forma de generar endorfinas para que lleguen a tu bebé. Un estudio llevado a cabo por los investigadores de la Kansas City University of Medicine and Biosciences constató que cuando una embarazada practica ejercicio, genera endorfinas que ayudan a su sistema cardiovascular y al del feto.

Esta misma investigación recomienda que las futuras mamás practiquen ejercicio físico aeróbico al menos tres veces a la semana, durante treinta minutos. Caminar, bailar, aqua-gym o elíptica son opciones perfectas para los meses de gestación.