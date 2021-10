Así debe ser tu kit de supervivencia ante el gran apagón

''Un peligro real'', así es como Klaudia Tanner, ministra de Defensa austríaca, alertaba hace tan solo unos días de la alta probabilidad de que se produzca un apagón eléctrico en toda Europa. Está convencida: la cuestión no reside en si tendrá lugar el 'blackout' sino cuándo. Pese a que, tal y como apuntan los expertos, España se vería poco afectada dado a sus escasas interconexiones con el resto del continente, ¿sabrías hacer frente a este escenario de tiempo indefinido?

Si eres de los que piensa que es mejor prevenir que curar y no quieres que el apagón te pille de improviso, aquí te dejamos un kit básico de supervivencia para que le puedas hacer frente.

Velas

En el momento en que anochezca será imprescindible contar con lo que normalmente se utiliza como decoración o para aromatizar. Y es que, lejos de su uso habitual, las velas serán indispensables para alumbrar las estancias y así poder realizar de manera segura aquello que hagamos.

Cerillas o mecheros

Nuestros aliados perfectos no solo para poder iluminarnos en la oscuridad sino que también nos pueden ser de gran ayuda para calentar la vivienda.

Linternas

Al igual que el resto de objetos mencionados, las linternas pueden servirnos como una fuente de iluminación. Sin embargo, este aparato portátil será de mayor utilidad puesto que su luz no podrá ser apagada con el aire. Asimismo, no estaría de más disponer de una linterna dinamo dado que estas no funcionan con pilas ni cables sino con la energía que le damos al agitar la manivela.

Pilas

Estos acumuladores eléctricos nos permitirán utilizar determinados aparatos.

Baterías externas o cargadores solares

Indispensables para que podamos seguir haciendo uso de cualquiera de nuestros dispositivos.

Generador

Esta máquina servirá como una fuente de energía eléctrica alternativa a la que se suministra por red eléctrica.

Provisiones en la despensa

Tocará despedirnos de la nevera y del congelador puesto que no podrán conservar los alimentos durante demasiado tiempo. Es por eso que lo ideal sería que nos hiciésemos con provisiones de comida en conserva o productos no perecederos.

Agua potable

Es necesario abastecernos de agua potable en grandes recipientes antes de que se corte su suministro.

Botiquín de primeros auxilios

Contar con un botiquín que cubra las necesidades de cualquier miembro del hogar es fundamental: medicamentos, pañales, productos de higiene…

Dinero en efectivo

Los datáfonos y los cajeros no podrán utilizarse por lo que disponer de dinero en efectivo te salvará de más de un apuro.