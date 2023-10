Ascender sin importar cómo: Así son los trepas de la oficina

Cuando hablamos de "trepas" nos referimos a las personas que intentan ascender profesional o socialmente aprovechando cualquier circunstancia y sin importarle los medios para alcalzar su objetivo. Este tipo de personas pueden generar un ambiente hostil en la oficina y pueden provocar malestar emocional en las personas que tratan con ellos, además de una sensación de soledad, porque a menudo los malos gestos que realizar suelen estar bastante encubiertos.

Lamentablemente, los trepas han existido siempre y existirán siempre. En este sentido es fundamental que contemos con habilidades para identificar las características de este tipo de personas y así podamos saber quién tenemos delante para llevarlo de la mejor forma posible, sin que nos afecte.

Características de un trepa

Para identificar a una persona trepa en tu oficina, es importante que atiendas a los siguientes aspectos:

- Disponible, intenso o incluso acaparador: los trepas siempre están disponibles para sus superiores y se apropian del trabajo de los demás, de tal forma que parece que hacen más de lo que verdaderamente hacen o que coordinan desde un rol de liderazgo a otros. Por ejemplo: enviar un mail confirmando algo que tenía que confirmar otro.

- Supremacía: suelen ser perfiles narcisistas que constantemente buscan quedar por encima, ya sea siendo más amables (supuestamente), más trabajadores, más responsables, más puntuales, más motivados o más preocupados por el trabajo. Por ejemplo: dejar claro que ha hecho una tarea mejor que otro.

- Éxito, ante todo: para un trepa lo más importante es conseguir sus objetivos y beneficiarse de la situación de alguna forma. Por ejemplo: aprovechar el despiste para dejar a otro en evidencia con el fin de alcanzar su propio beneficio, aunque esto perjudique directa o indirectamente al equipo o a la compañía.

- Impaciencia: los trepas no solo buscan alcanzar sus objetivos por encima de todo, sino que quieren lograrlo a la mayor brevedad posible. Por eso suelen mostrarse impacientes y ansiosos. Por ejemplo: buscar la manera de entregar las cosas lo antes posible o de hacer las reuniones que les interesan lo antes posible sin tener en cuenta la agenda de los demás.

- Falsa amabilidad y simpatía: como buenos narcisistas que son, los trepas pueden ser muy aduladores, lo que genera confianza en el otro y de esta forma obtienen información interesante para utilizarla en su beneficio propio. Por ejemplo: transmitir mensajes aduladires "qué bien se os ve a tu pareja y a ti, ¿cuándo os casáis?" o "te llevas muy bien con los jefes ¿cómo lo haces?".

Consejos para lidiar con los trepas de tu oficina

Si ya tienes identificados a este tipo de personas en tu oficina, es probable que ahora te plantees cómo actuar o convivir con ellos. A continuación, compartimos algunos consejos:

- Mantener las distancias: es muy importante que no busques la amistad con este tipo de personas porque vas a estar en tensión constantemente. Para mantener las distancias de forma adecuada es fundamental actuar de forma educada, pero sin mediar mucha palabra.

- No entrar en el juego: si te has dado cuenta de sus manipulaciones, no busques entrar en el juego y devolvérsela, ni nada parecido. Es mejor continuar a tu ritmo, en tu línea, en tu camino, sin que esta persona se vuelva protagonista.

- Procurar que haya constancia: cada vez que haya comunicación o tareas compartidas con esta persona es importante que quede constancia de lo que se ha hablado o de lo que ha hecho cada uno, porque si no es probable que el trepa busque la forma de dejarte en evidencia haciendo que parezca que ha hecho o dicho más que tú.

- Potenciar el autocuidado y apoyo social: es fundamental para prevenir malestar en la oficina que tu trabajo no lo sea todo en tu vida y que recargues energía haciendo actividades que te gustan con personas con las que disfrutas. Por esta razón, un consejo importante es irte a casa a tu hora y seguir cuidando tu vida personal, que además te ayudará a verlo todo con perspectiva.

- Utilizar la asertividad: es fundamental no dejarnos engañar y saber decir "no"sin rodeos. Con este tipo de personas cuanto más sencillas sean nuestras respuestas mejor. No te esfuerces en buscar excusas, dile "no" directamente.