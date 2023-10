AHORRA ESPACIO

Ahorra espacio con el tendedero vertical: compacto, eficiente y no estorba

¿Estás buscando una solución práctica para tender la ropa en casa, conseguir que se seque y no tener un trasto que estorbe allá donde lo pongas? Si no tienes secadora y no dispones de patio de luces, el tendedero vertical es la solución: es compacto, por lo que no estorba, y tan eficiente que hará que optimices el espacio de tu hogar.