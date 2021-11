Los abrillantadores de lavavajillas más económicos

Poner el lavavajillas es una tarea rutinaria que, a veces, no nos da el resultado que esperábamos. Puede que la máquina no limpie bien, deje restos de cal o tu cristalería no brille como de costumbre. Para combatirlo, los supermercados venden algunos productos abrillantadores, que consiguen que las copas y vasos se mantengan como nuevos. A continuación se encuentra una lista detallada con los productos de marca blanca que aportan brillo a la cristalería, y con un precio no muy elevado.

Mercadona

Usar un abrillantador de lavavajillas es relativamente sencillo: basta con llenar el depósito destinado al líquido y seguir las instrucciones del fabricante de la máquina. Además, sería necesario comprobar de vez en cuando el nivel de abrillantador, y rellenar si el depósito estuviera vacío.

En Mercadona, por ejemplo, venden este producto de su marca propia, Bosque Verde, a 1,20 euros la botella de 750 mililitros. Entre sus características se encuentran el secado rápido, la protección de la vajilla y un brillo sin gotas ni manchas. Por otro lado, este supermercado también ofrece un gel todo en uno de 26 lavados a 2,60 euros. Este producto actúa en el lavavajillas como detergente, sal y ambientador, además de propiciar brillo en la cristalería.

Lidl

Sin embargo, antes de utilizar un líquido abrillantador o un detergente en gel para el lavavajillas, es importante conocer sus precauciones. Manejar este tipo de productos con cuidado es necesario para evitar irritaciones cutáneas u oculares. Además, es recomendable mantener estos líquidos fuera del alcance de los niños, para evitar estas reacciones o que los ingieran.

En el caso de Lidl, este supermercado de origen alemán ofrece a sus clientes un gel todo en uno de su propia marca, W5, que incluye propiedades abrillantadoras. Este producto vale 3,39 euros, vendiéndose en una botella de 720 mililitros.

Carrefour

Este supermercado ofrece, a través de su marca blanca Carrefour, un abrillantador de vajilla de triple acción a 1,60 euros (la botella de un litro). Según sus propiedades, este producto proporciona a la cristalería un secado rápido, además de brillo y propiedades antimanchas.

Por otro lado, Carrefour ofrece un gel todo en uno de 32 lavados a 2,59 euros. Este producto destaca por su aroma a limón y por su efectividad tanto en programas de lavavajillas de ciclo corto o de baja temperatura.

Abrillantador de Carrefour | Carrefour

Alcampo

En las estanterías de Alcampo se puede encontrar un líquido abrillantador para utilizarlo en el lavavajillas a 1,24 euros la botella de 750 ml. Este producto, de su marca propia Auchan, aclara la vajilla sin dejar marcas y aportando frescor.

Asimismo, este supermercado también ofrece a sus clientes un gel de lavavajillas todo en uno que lava y aclara la cristalería y cubertería. La botella de 36 lavados tiene un precio de 2,86 euros.

Dia

Los establecimientos de Dia también venden productos propios específicos para el lavavajillas. Dentro de la línea Super Paco, Héroe del Dia, el cliente puede comprar un litro abrillantador para la cubertería y cristalería en líquido por 1,69 euros. Aparte, el gel de lavavajillas todo en uno cuesta, en los supermercados de esta cadena, 3,79 euros la botella de 720 mililitros. Este último producto también es de la línea Super Paco.

Hipercor

El supermercado Hipercor, filial de las cadenas de grandes almacenes El Corte Inglés, incluye en su catálogo varios productos para el cuidado de la vajilla. El bote de abrillantador, que protege la cristalería, evita la formación de manchas y deja brillo en los utensilios tiene un precio de 1,25 euros, y una capacidad de 0,75 litros.

Por otra parte, el detergente todo en uno de 36 dosis sale a 2,99 euros. Este producto es multifuncional, y aporta a cada lavado limpieza, brillo, sal, protección para la cristalería y para el lavavajillas. Ambos productos son de la marca blanca de El Corte Inglés.

Gel todo en uno de Hipercor | Hipercor

Eroski

La marca blanca del supermercado Eroski lleva su mismo nombre. Dentro de su catálogo de productos cuenta con un abrillantador de lavavajillas que da brillo y protección a los utensilios y facilita el secado de los mismos. Tiene un precio de 1,44 euros y una capacidad de 750 mililitros.

