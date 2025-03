Abortos en el primer trimestre: Todo lo que necesitas saber contado por una matrona

Llamamos aborto a las pérdidas gestacionales que ocurren antes de las 22 semanas de gestación, o cuando el feto pesa menos de 500 gramos. En la gran mayoría de los casos ocurren de forma natural en los 3 primeros meses de embarazo.

¿Por qué ocurren los abortos de primer trimestre?

En el 70% de los casos, los abortos ocurren por una alteración genética o cromosómica, aunque también pueden ocurrir por otros motivos, como por ejemplo:

Anomalías uterinas (útero dividido por un tabique, miomas…)

(útero dividido por un tabique, miomas…) Alteraciones endocrinas: alteración en la secreción de hormonas tiroideas, LH, insulina…

alteración en la secreción de hormonas tiroideas, LH, insulina… Infecciones , como por ejemplo la sífilis.

, como por ejemplo la sífilis. Enfermedades inmunológicas .

. Consumo de tóxicos, como alcohol, tabaco, fármacos, u otras sustancias.

Mujer embarazada | Freepik

¿Qué señales de alarma tienes que tener en cuenta en tu embarazo?

El aborto es la causa más frecuente de sangrado en el primer trimestre de embarazo. Por ello, si durante tu gestación comienzas a sangrar y/o a sentir dolor en la parte inferior del abdomen, debes acudir a consultar al servicio de urgencias.

Aun así, no todos los sangrados en el primer trimestre indican que se esté produciendo un aborto o que exista una amenaza de que pueda ocurrir. Un sangrado también puede darse, por ejemplo, por la implantación del embrión en el útero (algo totalmente normal) o por alguna alteración en el aparato genital no relacionada con el embarazo.

¿Cuáles son las consecuencias de un aborto?

La mayor parte de mujeres que sufren un aborto espontáneo en el primer trimestre no tendrá ningún tipo de complicación en su salud, ni repercusiones en siguientes embarazos.

Los riesgos que supone un aborto suelen ir asociados al tratamiento médico o quirúrgico, entre los que principalmente encontramos: hemorragia, infección o complicaciones en la técnica quirúrgica.

La principal consecuencia asociada a una pérdida gestacional no está a nivel físico, sino que la encontramos a nivel emocional. Porque la tristeza no se mide en semanas de gestación, pero en nuestra sociedad, los duelos por las pérdidas en el primer trimestre no son visibles.

Mujer embarazada con dolor de cabeza | Freepik

¿Hay que esperar a las semana 12 para comunicar un embarazo?

Muchas mujeres ocultan el embarazo hasta llegar a las 12 semanas por miedo a la pérdida. Pero… ¿Qué pasa si eso ocurre? Ocurre que la madre va a experimentar tristeza por la pérdida de su bebé, pero la va a vivir sola. Y así es como estos duelos se vuelven invisibles y las madres los pasan en soledad y en silencio. Con sus dudas, sus miedos, su frustración, su culpa y su tristeza.

Digamos que es un duelo que no está aceptado socialmente, no está autorizado. Se espera de la madre que sea fuerte, que lo pase rápido, que no llore demasiado, que vuelva a quedarse embarazada pronto.

Se envían mensaje de "eres joven, tendrás más", "mejor ahora que más adelante", "si ha ocurrido es porque no venía bien"... Y las madres no necesitan estas frases vacías. Necesitan apoyo, ser escuchadas y comprendidas, que su duelo sea validado. Y sobre todo, necesitan tiempo para aceptar la pérdida del bebé que se ha ido demasiado pronto, pero del que ya se habían sentido madres.