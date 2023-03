Vestidos de invitada de Mango para las bodas de esta primavera

La temporada de bodas está a punto de empezar, con la mayoría de los enlaces programados entre mayo y septiembre. Sin embargo, siempre hay parejas que optan por casarse temprano, en abril. De cualquier manera, los próximos dos meses ofrecen un clima ideal para celebrar bodas, ya que las temperaturas son agradables, sin que haga demasiado calor.

Este clima también permite una gran variedad de looks, desde los más abrigados hasta los más frescos, que se pueden complementar con un chal. Y lo mejor, es que ahora no hace falta ir a una tienda especializada en vestidos de novia e invitada para conseguir un outfit, con entrar en la web de Mango, suficiente.

Vestidos de Mango para tu próxima boda

La nueva colección 'Capsule' de la firma catalana tiene unos diseños ideales para invitada de boda que nada tienen que envidiar a los de grandes diseñadores. "Reservada para grandes ocasiones", reza su cabecera, ¿y qué mejor ocasión para lucirlos que la boda de tu amiga, primo o hermana? A continuación te mostramos una selección elegante y estilosa.

Este vestido rosa, por ejemplo, largo, entallado, con abertura en la parte trasera de la falda y con un escote tipo barco de lo más original, pues tiene un trozo con cut-out. Con unos accesorios en color morado, verde o naranja serás la invitada mejor vestida, no lo dudamos. Su precio es de 150 euros.

Vestido rosa invitada | Mango

Otra prenda muy primaveral es este vestido lencero, largo, con escote drapeado y con plumas en las mangas. Su color, verde pastel, es uno de los que triunfan en esta época del año y, aunque a la modelo le favorezca sin estar bronceada, quedará mucho mejor si ya has cogido algo de color. Cuesta 200 euros.

Vestido lencero plumas de invitada | Mango

El rojo es uno de los colores que siempre triunfa en una boda, pues es de lo más sofisticado. Por eso, no nos extraña que el best seller de esta colección sea de este color. Se trata de un vestido midi, con cuello halter y confeccionado con flecos. Es tan original que actualmente no está disponible en ninguna talla, así que si te interesa, deberás preguntar en tus tiendas Mango más cercanas. El precio, en este caso, asciende a los 260 euros.

Vestido invitada rojo flecos | Mango

Todos estos vestidos son muy frescos, por lo que te recomendamos que los combines con una de las capas semitransparentes que venden en esta misma colección.

Capa | Mango

Más económicos

Si lo que buscas es una opción más asequible, en la colección de fiesta de Mango también encontrarás diseños elegantes por menos de 60 euros.

Como este vestido capa de color turquesa, que te sentará como un guante si tienes la piel morena. De tejido satinado, ancho y con abertura a la espalda para darle un discreto toque sexy, sin pasarse. Su precio es de 59,99 euros.

Vestido de invitada con capa turquesa | Mango

O este diseño oversize asimétrico, de color lavanda, con una especie de capa que conforma una manga. Cómodo, sencillo y elegante, y precio súper asequible: 49,99 euros.

Vestido de invitada asimétrico | Mango

Y si vas a ir de corto, no lo dudes, hazte con este vestido con flecos y cuello halter de color fucsia por 59,99 euros. Serás la invitada más original