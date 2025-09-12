El top de cuello barco asimétrico que será tenencia este otoño: la elección de Victoria Federica que lo confirma

La moda de entretiempo ya tiene una prenda estrella, son los tops con cuello barco asimétrico. Esta silueta, que deja parte de los hombros al aire y estiliza de forma natural, se ha colado en los armarios de quienes buscan un toque actual sin renunciar a la comodidad.

Y en la presentación que la firma Scalpers organizó en Madrid para anunciar a Lucien Laviscount, actor de Emily in Paris, como su nuevo embajador, Victoria Federica de Marichalar, sobrina del Rey Felipe VI y recién cumpleañera, demostró por qué este diseño será clave en los próximos meses.

Victoria Federica | Gtres

El look de Victoria Federica

La hija de la infanta Elena eligió para la cita un top marrón de cuello barco asimétrico (39,99 euros) que se ajustaba con suavidad al cuerpo y dejaba un hombro ligeramente descubierto. El detalle de los pliegues añadía textura y movimiento, aportando un punto elegante sin ser recargado. El marrón, además, encaja de lleno con la paleta cálida que ya domina las colecciones de otoño.

Para equilibrar la parte superior, Victoria optó por pantalones negros de tiro alto (89,90 euros) con bordados discretos y aberturas verticales. Este tipo de corte no solo alarga la silueta, sino que aporta un toque dinámico al conjunto.

En el calzado, optó por zapatos de tacón medio en el mismo tono oscuro, perfectos para moverse con comodidad durante toda la noche. Para completar, algunas joyas como un brazalete dorado más ancho, dos pulseras finas y varios anillos en dorado y plateado. La mezcla de metales, lejos de ser un capricho, aportaba un toque actual sin romper la armonía del conjunto.

Maquillaje natural y peinado relajado

En la misma línea, el maquillaje fue ligero y favorecedor. Un toque de colorete para dar luz, rímel para marcar la mirada y sombras marrones suaves que encajan con la gama de colores del outfit. En los labios, un tono nude completó un look fresco y fácil de replicar. Su melena suelta con ondas suaves acompañó el estilo sin robar atención.

Victoria Federica | Gtres

¿Por qué el cuello barco asimétrico?

El atractivo de esta prenda está en su versatilidad, el escote barco clásico siempre ha sido un aliado de la elegancia, pero el corte asimétrico añade un toque contemporáneo que favorece a casi todas las siluetas. Puede llevarse con pantalones de tiro alto, como hizo Victoria, con faldas lápiz para un aire más formal o incluso con vaqueros para un look de día. Además, funciona tanto en tejidos ligeros para el final del verano como en versiones de punto para el frío.

La elección de Victoria Federica encaja con su estilo habitual, prendas bien combinadas, sofisticadas y sin estridencias. Su presencia en la presentación de Scalpers fue discreta, pero su look no pasó desapercibido. Sin buscar protagonismo, terminó ofreciendo una idea clara de cómo llevar una de las tendencias más sencillas y favorecedoras de la temporada.