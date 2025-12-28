Luis Figo reaparece con Helen Svedin estas Navidades tras los rumores de crisis: su paseo familiar por Madrid

Tras un 2025 marcado por los insistentes rumores de crisis con Helen Svedin después de que varios medios de comunicación asegurasen que hacían vidas separadas y que él incluso se había instalado en un piso de soltero en plena Milla de Oro de Madrid, Luis Figo termina el año acompañado por las mujeres de su vida y dejando claro que sigue tan enamorado como el primer día de la modelo después de casi 30 años de relación.

Lejos de pasar las Navidades en sus respectivos países de origen -Portugal o Suecia- el exfutbolista y su mujer han elegido la capital de España, donde han formado su hogar junto a sus tres hijas, para disfrutar de las fechas más entrañables del año en familia con un invitado muy especial, el padre del exjugador del Real Madrid.

Las hijas de Figo junto a su padre durante estas Navidades en Madrid | Europa Press

Pendiente en todo momento de su progenitor, Antonio, tras el fallecimiento de su madre en 2021, Figo ha protagonizado una preciosa estampa familiar esta Nochebuena, cuando se ha dejado ver por las calles del centro de Madrid disfrutando de un tranquilo paseo en compañía de su padre, de Helen, y de sus chicas.

Luis Figo junto a su hija Estella | Europa Press

Encabezando el grupo, el exfutbolista del brazo de su benjamina, Estella, a la que hace unos días dedicaba un precioso mensaje en redes sociales para felicitarla en su 21º cumpleaños, y con la que ha derrochado risas y complicidad seguidos a poca distancia por la modelo sueca y su hija mediana, Martina, que a sus 23 años se parece cada vez más a su madre.

Martina Figo y Helen Svedin paseando por Madrid | Europa Press

Cerrando el grupo, Daniela (25) -la más conocida del clan por su relación con el modelo Beltrán Lozano, primo lejano de Felipe VI-, junto a su abuelo, con el que ha compartido confidencias durante un paseo familiar en el que han acaparado todas las miradas antes de regresar a su domicilio para celebrar la cena de Nochebuena en la intimidad.